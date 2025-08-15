Dario Špikić više nije igrač Dinama, odlazi u Portugal

Dario Špikić napustio je Dinamo i karijeru će nastaviti u portugalskom prvoligaši Rio Aveu, službeno je potvrdio klub s Maksimira.

"Dinamov krilni napadač Dario Špikić završio je svoju maksimirsku epizodu i u novoj će sezoni nastupati za portugalskog prvoligaša Rio Ave. Na polovici prošle sezone iz Dinama je prešao na posudbu u grčki Aris, u međuvremenu se vratio u maksimirski klub i prošao ljetne pripreme upisavši četiri nastupa. U tri i pol godine provedene u prvoj momčadi plavih osvojio je tri naslova prvaka uz pokal pobjednika Kupa i dva Superkupa. Dvaput je s Dinamom izborio plasman u Ligu prvaka, a pritom dočekao europsko proljeće u preostala dva Uefina natjecanja."

"Špikić je u Dinamu odigrao 146 službenih utakmica, postigao 20 pogodaka i upisao 15 asistencija. Dodamo li i prijateljske dvoboje brojke se penju na 179 nastupa i 25 pogodaka. Dragi Dario, velika ti hvala na svemu, želimo ti sreću u nastavku karijere!", objavio je Dinamo.

Špikić je ovoga ljeta ovoga ljeta već odbio ponude poljskih klubova Jagiellonije Białystok i Rakowa iz Czestochowa, ali ovu od portugalskog prvoligaša je prihvatio.

"Špikić je za Rio Ave potpisao ugovor na tri sezone," objavio je portugalski klub.

"Napadač, koji preferira igru na lijevoj strani napada, nudi svestranost i, prije svega, iskustvo napadačkim opcijama trenera Sotirisa Silaidopoulosa," dodao je Rio Ave.

Dinamo bi na njegovom transferu trebao zaraditi oko 600 tisuća eura.

