Dalić objavljuje popis bez dinamovaca? Jednog igrača poslao na 'hlađenje' zbog kobne pogreške

Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić u ponedjeljak će oko podneva objaviti popis igrača za rujanski kvalifikacijski ciklus. Najveća vijest svakako je da na popisu, vjerojatno, neće biti niti jednog igrača Dinama, a Luka Sučić više nije dio kadra. Dalić ga je stavio na "hlađenje" jer ovaj nije stavio reprezentaciju na prvo mjesto, nego vjenčanje svoje sestre.

Inače, početak kvalifikacija za Svjetsko nogometno prvenstvo za Vatrene je bio kao iz snova i Dalić i njegov stručni stožer, kao i svi igrači, žele istim putem nastaviti u kvalifikacijama. Hrvatska je utrpala 12 golova dosad i izgleda olujno, furiozno. Prvo su pomeli Gibraltar za povijest 7-0, a potom Češku u slavlju 5-1 i poslali opaku i moćnu poruku svima u grupi L.

Prvi put bez dinamovaca?

Posljednjih godina gotovo da nije bilo reprezentativnog okupljanja bez barem jednog nogometaša iz Dinama. Dinamo je bio svojevrsni temelj nacionalne momčadi, davao nositelje igre i uvijek imao značajnu kvotu u kadru. Ovaj put se očekuje da niti jedan igrač neće biti na popisu.

Razlozi su jasni: ključni igrači napustili su klub, dok oni koji su ostali nisu u formi koja bi zadovoljila izbornikove kriterije, odnosno nisu se još dokazali.

Takav potez može se protumačiti i kao realna refleksija trenutnog stanja u Dinamu, odnosno toga da Dinamo ima skroz novu momčad. Naravno, nekoliko je kandidata u plavom taboru za reprezentaciju, prije svega Moris Valinčić koji je ozbiljni reprezentativni potencijal, a tu su još Dion Drena Beljo, jednog dana možda i Gabriel Vidović, Luka Stojković, ali trenutačno nitko od njih ne figurira za popis za rujanski ciklus. Josip Mišić odavno je već trebao dobiti poziv za reprezentaciju, ali teško, jer nije u onoj formi kao što je bio prije.

Luka Sučić na 'hlađenju'

Luka Sučić doživio je ono što se i očekivalo. Dalić je na njega ozbiljno računao i cijenio ga, no mladi veznjak je prije dva mjeseca napravio kobnu grešku koja je razočarala izbornika i sada ga čeka period iskupljivanja grijeha.

Podsjetimo, veznjak Real Sociedada je u lipnju propustio kvalifikacijsku utakmicu protiv Češke jer je otišao na sestrino vjenčanje, bez obzira na savjete suigrača da ostane s momčadi, iako mu je Zlatko Dalić dopustio odlazak, ali to je bio trik, da vidi kako će reagirati. Nije mu odlazak Luke Sučića na vjenčanje svoje sestre najbolje baš sjelo.

Hrvatska je na Opus Areni pobijedila Čepku 5-1, ali Daliću taj potez nije najbolje sjeo. Poruka izbornika je jasna: igranje za reprezentaciju Hrvatske je čast i privilegija i mora biti prioritet. Sučić će novu priliku čekati do nekog od idućih okupljanja, a pred njim je težak zadatak u misiji da se ponovno nametne jer u veznom redu je najveća konkurencija.

Okosnica ostaje ista

Kapetan Luka Modrić je neprikosnoven, tu je i Mateo Kovačić, ako bude spreman i oporavljen od ozljede, Petar Sučić postao je prvotimac. Nikola Moro i Kristijan Jakić nestrpljivo čekaju šansu, Martin Baturina i Toni Fruk su isto tu, a Lovro Majer konačno se oporavio od ozljede i spreman je, Mario Pašalić postao je jedan od najpouzdanijih igrača izbornika Dalića,. Više je nego dovoljno kvalitete i imat će izbornik slatke brige oko sastavljanja momčadi.

Tko bi mogao profitirati?

Izostanak dinamovaca i Sučića otvara prostor drugima. Na taj način Dalić održava i konkurenciju unutar svlačionice, šaljući poruku da nitko nema zajamčeno mjesto, već da se reprezentativni status mora stalno potvrđivati. Izostanak igrača Dinama i “hlađenje” Luke Sučića jasna su poruka svima: poziv u reprezentaciju ne dolazi po inerciji, već isključivo na temelju forme i rada, odnosno želje i prioriteta kad je u pitanju reprezentacija Hrvatske. Dalić će se odlučiti i ovog puta za sigurnost i provjerene snage, ali istovremeno drži otvorena vrata onima koji se nametnu u narednim mjesecima.