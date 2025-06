Evo zašto elitni Vatreni nije igrao protiv Češke: Daliću razlog nije dobro sjeo

Imamo li novu aferu u reprezentaciji Hrvatske? Luka Sučić, elitni Vatreni, otišao je iz tabora reprezentacije i nije ga bilo u Osijeku na Opus Areni u ponedjeljak, kad je Hrvatska razbila Češki 5-1. Iako se nije radilo o prijateljskoj utakmici nego jednoj od ključnih za plasman na Svjetsko prvenstvo, Luka je između susreta sa Češkom i vjenjčanja sestre Martine u Uskoplju odlučio – otići u Uskoplje. Nije pobjegao, nije prekršio nikakvo pravilo, izbornik mu je dopustio, ali to što je Luka napravio nije mu dobro sjelo.

Prema informacijama iz nacionalne vrste do kojih su došle Sportske novosti izbornik mu je rekao da mu to neće zabraniti, ako sam smatra da je tako u redu, no da za svoje postupke snosi odgovornost.

"Navodno ga je podsjetio kako Duje Ćaleta-Car dvije godine nije pozivan u reprezentaciju zbog toga što je otišao na vlastitu svadbu, i to između dva susreta, dakle nije izostao ni s jedne utakmice. Svi su u reprezentaciji tada smatrali da je vjenčanje morao organizirati u drugom terminu, kao što je to primjerice napravio Dominik Livaković koji je prvo nazvao Ivu Olivaru da mu kaže točno od kada do kraja traje reprezentativna akcija da bi se nekoliko dan kasnije oženio", piše novinar SN-a.

Luka se, međutim, našao pod pritiskom svojih koji su htjeli da bude na sestrinom najvećem danu. Rastrgan između dvije opcije, razgovarao i s igračima, tražio od njih savjet što učiniti. Luka Modrića rekao mu je kako je njegova sestra triput odgađala vjenčanje zato što on zbog utakmica ne bi mogao doći. Udala se tek kad su našli termin u kojem je bio slobodan i tako mu dao do znanja što kod njega ima prioritet. Luka Sučić igrao je u Faru u početnoj postavi, a na kraju, kad je morao prelomiti ipak je otišao u Uskoplje. Bratić Petar Sučić je također pozvan, međutim on je, kao što znamo, igrao na Opus Areni.

I što će sad Zlatko Dalić napraviti? To je sad stvar pretpostavke. U ovom trenutku, to se ne zna. Međutim, Zlatku Daliću molba Luke Sučića sigurno nije dobro sjela. Hrvatska mora biti iznad svega, Dalić to tako gleda, razmišlja, komunicira. U redu kad su u pitanju neke situacije poput, ne daj Bože smrti o obitelji poput one koje je imao Darijo Srna kad ga je Ante Čačić pustio da na jedan dan napusti kamp i ode na pogreb oca, ali on se vratio i hrabro odigrao turnir do kraja. Ili, trenuci kad je bolest toliko uznapredovala da nogometaš mora posjetiti člana obitelji, jer postoji mogućnost da ga više nikad ne vidi. Ili, ako član obitelji nenadano, naglo, završi u bolnici i ako je pritom situacija ozbiljna. Dakle, iznimke postoje kad se radi o ekstremnim situacijama. Vjenčanje sestre nije ekstremna situacija, to se zna unaprijed, kao što se zna unaprijed i kad igra Hrvatska i s kim. Hoće li Luku Sučića Dalić kazniti ne pozivanjem u reprezentaciju za rujanske akcije ili će ga Dalić pozvati na red na neki drugi način, vidjet ćemo u rujnu.