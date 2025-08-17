Sosina momčad povela protiv Chelseaja, a sudac poništio gol zbog bizarnog pravila

Svjetski prvaci Chelsea otvaraju novu sezonu Premier lige na svojem stadionu protiv Crystal Palacea. Gosti s juga Londona zatresli su mrežu u 13. minuti, ali gol je poništen.

Eberechi Eze pogodio je snažno iz slobodnog udarca s 17 metara i probio Roba Sancheza koji je vrlo loše reagirao. Ipak, sudac je pozvan iz VAR sobe i sam je na monitoru išao pregledati situaciju. Marc Guéhi je gurao Caiceda i tako omogućio Ezeovu udarcu da dođe do gola, ali pogodak nije poništen zbog prekršaja.

Novitet u Premier ligi - sudac je objasnio odluku na razglas

To znamo jer je se dogodila još jedna nova situacija. Po prvi puta smo mogli čuti glavnog suca kako obrazlaže svoju odluku preko razglasa na stadionu. On je rekao kako je nakon snimke zaključio da je Guéhi manje od metra udaljen od živog zida u trenutku udarca i da se pogodak poništava i sudi se indirektan udarac za Chelsea.

Članak 13. na web stranici FA-a glasi: "Ako se prilikom izvođenja slobodnog udarca igrač napadačke momčadi nalazi manje od 1 m (1 jard) od 'zida' koji čine tri ili više igrača obrambene momčadi, dosuđuje se neizravni slobodni udarac."

Prema tome, Darren England je ispravno postupio i poništio pogodak, a situaciju možete pogledati OVDJE.

