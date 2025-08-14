Bomba iz Katalonije: Barcelona prodaje Danija Olma, poznati su i kandidati
Dani Olmo izgubio je mjesto sigurnog startera, a ne bi imalo smisla na klupi imati igrača koji vrijedi 60 milijuna eura
Katalonci donose bombu. Fichajes javlja kako je Barcelona stavila na prodaju Danija Olma! Hansi Flick više ga ne vidi kao prvotimca, a Barcelonina financijska situacija govori da je novac itekako potreban.
Fermin Lopez dobio je prednost na pripremama i Flick ga vidi kao prvotimca. Tu je i Raphinha, a doveden je i Marcus Rashford. Dani Olmo je izgubio mjesto sigurnog startera, a ne bi imalo smisla na klupi imati igrača koji vrijedi 60 milijuna eura i Barcelona je spremna slušati ponude.
El Tottenham prepara 70 millones para fichar a Dani Olmohttps://t.co/wxhtPucFSV— Fichajes.net (@fichajesnet) August 14, 2025
Još jedan razlog Olmovog nesigurnog statusa su i njegove ozljede koje su ga često držale izvan terena, a Flick želi igrača koji će biti sto posto spreman za njegov fizički zahtjevan nogomet.
Navodno za bivšeg igrača Dinama postoji interes iz Premier lige kao i iz Saudijske Arabije, a španjolski izvor kaže kako je Tottenham najozbiljniji kandidat.
