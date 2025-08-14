Bomba iz Katalonije: Barcelona prodaje Danija Olma, poznati su i kandidati

Katalonci donose bombu. Fichajes javlja kako je Barcelona stavila na prodaju Danija Olma! Hansi Flick više ga ne vidi kao prvotimca, a Barcelonina financijska situacija govori da je novac itekako potreban.

Fermin Lopez dobio je prednost na pripremama i Flick ga vidi kao prvotimca. Tu je i Raphinha, a doveden je i Marcus Rashford. Dani Olmo je izgubio mjesto sigurnog startera, a ne bi imalo smisla na klupi imati igrača koji vrijedi 60 milijuna eura i Barcelona je spremna slušati ponude.

El Tottenham prepara 70 millones para fichar a Dani Olmohttps://t.co/wxhtPucFSV — Fichajes.net (@fichajesnet) August 14, 2025

Još jedan razlog Olmovog nesigurnog statusa su i njegove ozljede koje su ga često držale izvan terena, a Flick želi igrača koji će biti sto posto spreman za njegov fizički zahtjevan nogomet.

Navodno za bivšeg igrača Dinama postoji interes iz Premier lige kao i iz Saudijske Arabije, a španjolski izvor kaže kako je Tottenham najozbiljniji kandidat.

