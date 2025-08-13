Barca objavila najnovije fotografije Nou Campa: Čudo od stadiona imat će i čudo od sjedala

Barcelona je u srijedu podijelila nove slike statusa obnove Camp Noua i otkrila značajan napredak uoči dugo očekivanog povratka na stadion, zakazanog za vikend 13. i 14. rujna, što se poklapa s Valencijinim gostovanjem u ligi.

Područje za klupe je sada dovršeno, a postavljena su sva sjedala za igrače i trenerski stožer. Također su podijeljeni detalji o LED rasvjeti koja će biti postavljena na stropovima prvog i drugog kata. Vrijedi napomenuti da su sjedala u ova prva dva kata već neko vrijeme na svom mjestu.

Još jedna nova značajka koju je Barça pokazala na Camp Nouu, koju je jučer otkrio MD, su "šinska sjedala" koja će činiti budući Grada d'Animació. Ova vrsta sjedala omogućit će navijačima da sigurno stoje, a također će imati dodijeljeno sjedalo u skladu s FIFA-inim i UEFA-inim propisima.

Unutrašnjost Spotify Camp Noua također pokazuje značajan napredak, posebno u pristupnim točkama koje koriste navijači. Većina njih je obojana i označena znakovima u svojim blokovima kako bi se osigurao jednostavan ulazak i izlazak. U donjem dijelu stadiona, izgradnja Donjeg telekomunikacijskog instalacijskog prostora (RITI) je sada završena. U ovom prostoru nalaze se pružatelji telefonskih i širokopojasnih telekomunikacijskih usluga koji će raditi po povratku na Spotify Camp Nou.

U međuvremenu, napreduje se i u izgradnji završnog VIP prstena i konstrukcije treće razine. Metalni okvir sada gotovo u potpunosti okružuje stadion, ali radovi su sada usmjereni na dovršetak cijele konstrukcije prve i druge razine.

Barça još uvijek čeka Potvrdu o završetku gradnje (CCO) za tribine i Južni gol, dva područja koja bi se trebala prva otvoriti i primiti otprilike 27.000 gledatelja. Klub se nada da će dobiti ovu dozvolu ovog tjedna ili najkasnije sljedećeg tjedna, a zatim će je morati predati Gradskom vijeću kako bi dobili početnu uporabnu dozvolu kako bi se mogli vratiti kući.