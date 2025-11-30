Kaos u Sarajevu! Srbi doživjeli pakao: 'Nitko te nikad mrziti neće, k'o što te mrzim ja'

Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine u sarajevskoj dvorani Mirza Delibašić u Skenderiji, odigrala je dramatični susret drugog kola kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo protiv Srbije. Konačni rezultat je je bio 72-74 za Srbiju.

Utakmica je bila nalekeltrizirana, a uvertira u dvoboj bila je posebno žestoka. Tribine kultnog sarajevskog sportskog zdanja eruptirale su, proključale poput lave u trenutku intoniranja srpske himne Bože pravde...

Igrače Srbije dočekali su i snažni zvižduci, a tijekom intoniranja srpske himne s tribina su se orili zvižduci, skandiranja i tolika buka da se sama himna jedva čula...

Foto: Armin Durgut/pixsell

"Kasnije su BH Fanaticosi skandirali 'Vučiću pe*eru' i podsjetili dignutom porukom da 'zlo nikad ne spava', aludirajući na to da je i predsjednik Srbije sudjelovao u 'Sarajevo safariju', gdje su za novac ljudi mogli da s raznih lokacija gađaju po građanima Sarajeva tijekom njegove opsade", javlja SportSport.ba.

Sportklub.rs izvještava isto o burnom dočeku u Skenderiji za Srbiju u košarci...

"Zviždali su glasno himni 'Bože pravde', a potom je započela i uvrijedljiva pjesma najvatrenijih pristalica BIH: 'Nitko te nikad mrziti neće k’o što te mrzim ja, Srbija, Srbija, k***o balkanska….“, piše Sportklub.

Blic Sport piše kako se u Skenderiji dogodio slandal...

"Srpska himna Bože pravde dočekana je na pogrdan način, izviždana je od čitave dvorane."

BH Fanaticosi digli su nekoliko poruka, a jedna od njih je glasila:

"Moja je sablja sjekla, prije nego je tvoja kovana", što su riječi Husein-kapetana Gradaščevića.

Skenderija je bila rasprodana, a obje su momčadi nastupile oslabljene, bez svojih najjačih sastava. Podrška domaćih navijača bila je očekivano bučna. BH Fanaticosi su se okupili više od dva sata prije početka, organizirali korteo i bakljadu, te dodatno zagrijali atmosferu.

