Oluja se ne obilježava samo u Hrvatskoj: Ovo su poručili navijači Partizana

Hrvatska će u utorak obilježiti 30. obljetnicu VRO Oluje, a to neće proći nezapaženo niti na utakmicama HNL-a. Hrvatske navijačke skupine planiraju koreografije i transparente u drugom kolu, a bilo bi toga već u prvom da kiša na Poljudu nije pokvarila planove Torcide.

Obljetnica nije prošla nezapaženo niti u Srbiji. Tamo su Grobari, navijači Partizana pokazali svoj transparent na utakmici trećeg kola protiv Radničkog 1923 iz Kragujevca. Na transparentu je pisalo "Nije zemlja onog koji crta granice na karti, no onoga koji živi da se na nju vrati".

Utakmica je završila 2:1 za Partizan koji je slavio pogocima Milana Vukotića i Aranđela Stojkovića čime su Crno-bijeli povisili svoj niz na pet pobjeda zaredom.

