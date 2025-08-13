Reprezentacija na Svjetskom prvenstvu kažnjena zbog transrodne igračice

Međunarodna odbojkaška federacija (FIVB) kaznila je žensku odbojkašku reprezentaciju Vijetnama oduzimanjem bodova na Svjetskom U-21 prvenstvu, te diskvalificirala jednu vijetnamsku igračicu zbog sumnje da je transrodna.

Svijet odbojke trese afera nakon što je otkriveno kako je za reprezentaciju Vijetnama na Svjetskom U-21 prvenstvu u Indoneziji zaigrala transrodna odbojkašica.

FIVB je nakon provedene istrage oduzeo Vijetnamu sve bodove osvojene u susretima u kojima je nastupila sporna igračica, a nju je bez navođenja imena, diskvalificirao sa SP-a.

"Istraga je zaključila kako dotična igračica nije ispunjavala uvjete prema članku 12.2 Disciplinskog pravilnika FIVB-a iz 2023. Kao rezultat toga, i u skladu s člancima 13.5.2 Pravilnika o događaju i 14.4 Disciplinskog pravilnika, Pododbor Disciplinskog panela FIVB-a presudio je da su utakmice vijetnamske reprezentacije u kojima je igračica sudjelovala poništene, a igračica je diskvalificirana," navodi se u priopćenju FIVB-a.

Slučaj će sada biti upućen Disciplinskom povjerenstvu kako bi se razmotrile dodatne kazne, koje bi se potencijalno mogle proširiti i nakon trenutnog prvenstva. VFV i igračica bit će pozvani da dostave pisane izjave.

Iz Indonezije tražili kromosomski test

Lokalni mediji navode kako su bile sporne dvije igračica za koje se sumnjalo kako su transrode. No FIVB u svom priopćenju navodi samo jednu, no nije otkrio i razlog suspenzije.

Mediji navode kako je suspenzija uslijedila nakon "kromosomskog testa" za potvrdu spola, provedenog na zahtjev protivničke ekipe koja je sumnjala na nepravilnosti.

Vijetnam je zbog oduzimanja bodova pao na posljednje mjesto u skupini A i razigravat će za poredak od 17. do 25. mjesta.

FIVB je izjavio da neće davati daljnje komentare dok je postupak u tijeku, no iz Vijetnamskog odbojkaškog saveza su najavili žalbu.

Na SP-u u Indoneziji nastupa i hrvatska ženska U-21 reprezentacija koja će razigravati za poredak od 9. do 16. mjesta.

