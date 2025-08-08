Poznata hrvatska političarka napala Zlatka Dalića: 'Mi Hrvati nikada nećemo biti...'

Poznata hrvatska političarka i saborska zastupnica Dalija Orešković u svojoj je objavi na Facebooku oštro kritizirala izbornika Zlatka Dalića povodom njegove izjave kako glasna manjina vrijeđa njega i kako ne voli Hrvatsku.

"Kako smo došli do toga da Zlatko Dalić, rođen u BiH, čija su usta puna zajedništva, etiketira nas Hrvate, ovdje rođene, koji nemamo drugu državu niti drugu domovinu, kao glasnu manjinu koja "ne voli i neće Hrvatsku"? S kojim pravom?

Zlatko Dalić jedan je onih koji zloupotrebljava svoju popularnost utemeljenu na sportskim uspjesima, na kojima mu čestitam, za širenje laži i stvaranje podjela u društvu.

Nitko "njih" ne napada niti mlade koji navodno vole Boga i Hrvatsku, niti je protiv njih jedna ružna riječ izrečena od bilo koga. Opravdano se osuđuje ustaštvo, ustaško znamenje, rehabilitiranje NDH i prekrajanje našeg identiteta i naše povijesti.

Oni koji to provode, rade to uz opasnu i zlonamjernu propagandu koja svima nama, toj "glasnoj manjini" kako nas Zlatko Dalić opisuje negira našu državu, našu slobodu i naše domoljublje.

Mi Hrvati smo i po samoodređenju i po Ustavu antifašisti. Mi Hrvati smo većinski katolici, ali među nama su i oni koji nisu vjernici, kao i oni koji svoju molitvu štuju u poniznosti, a ne u plastici i šljaštećoj dron paradi. Mi Hrvati smo odgojeni i kulturni pa državnu zastavu, onu jednu i jedinu, ističemo u svečanim prilikama i bitnim proslavama, ne ogrćemo s njom stražnjice.

Mi Hrvati znamo da je zamišljena Herceg Bosna teritorijalno u drugoj državi, i to poštujemo, ne svojatamo ju i ne priželjkujemo ju unutar naših državnih granica.

Mi Hrvati smo se davnih dana odlukom na referendumu i odlukom naših državnih tijela razdružili i zauvijek pozdravili s Jugoslavijom. Nitko ju ne priziva natrag niti ju želi.

Mi Hrvati smo i lijevi i desni, i crveni i plavi, i bijeli, s grbom i na njemu krunom u sredini, i vjernici i nevjernici. Sve smo. Samo nismo i nikada više nećemo biti crni", stoji u objavi Dalije Orešković.

