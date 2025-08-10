Spasilo ju je zvono: Pazite što je strašna Slovenka radila Poljakinji

Slovenka Monika Kučinič je po drugi put u karijeri ušla u KSW-ov kavez. Prije četiri godine izgubila je u svom debiju pod okriljem spomenute organizacije, ovaj put, na KSW 109 priredbi, je pokazala puno bolji nastup, ali ipak ne dovoljno da svlada favoriziranu Ewelinu Wozniak, piše 24ur.

Kučinić i Wozniak bile su jako aktivne u prvoj rundi. Domaća borkinja je bolje krenula, i nanijela štetu Slovenki. No, završnica uvodne runde pripala je Kučinić, a Poljakinju je od mogućeg poraza spasilo zvono za kraj runde.

Ohhhh, the bell came in clutch to save the Mad Queen! MADNESS 😲



XTB #KSW109 | 🇵🇱 @CANALPLUS_SPORT | 🌍 KSWTV pic.twitter.com/ArrGN8Asyi — KSW (@KSW_MMA) August 9, 2025

Ako je prva runda pripala Slovenki, druga i treća su pripale Poljakinji koja je slavila sudačkom odlukom.

Snimku ovog i svih ostalih mečeva na KSW 109 pogledajte na Voyo.

POGLEDAJTE VIDEO: Kakav nokaut na samom kraju bobe za prestižnu titulu: O ovome će se još dugo pričati