Hrvatsku će na Svjetskom prvenstvu predstavljati devet boksača i dvije boksačice

Određen je sastav hrvatske boksačke reprezentacije za Svjetsko prvenstvo za seniore i seniorke koje će se od 4. do 14. rujna održati u Liverpoolu, a Hrvatsku će predstavljati 9 boksača i 2 boksačice.

Muška reprezentacija s devetoricom naših najboljih seniora zastupljena je praktički u svim kategorijama, kojih je 10 na SP-u, a dvije naše najbolje reprezentativke Sara Beram i Nikolina Ćaćić su osvajačice europskih medalja.

Sljedećeg tjedna, u ponedjeljak 18. kolovoza, muška reprezentacija pod vodstvom izbornika Pere Veočića, trenera Mateja Matkovića i Marija Preskara putuje u međunarodni kamp u Sofiji u kojem će imati završne treninge i sparinge s kvalitetnim reprezentativcima iz još pet zemalja (Francuska, Grčka, Austrija, Kosovo i Bugarska) koji se također pripremaju za Svjetsko prvenstvo u Liverpoolu.

SENIORKE (izbornik Franjo Kristić)

57 kg Nikolina Ćaćić (Katran Zagreb)

60 kg Sara Beram (Petar Zrinski Zagreb)

Foto: Slavko Midzor/pixsell

SENIORI (izbornik Pero Veočić)

55 kg Ivica Arbanas (Gladijator Zagreb)

60 kg Vide Prkačin (Torcida Split)

65 kg Filip Poturović (Nova Gradiška)

70 kg Mateo Paulinić (Rovinj)

75 kg Petar Krešimir Knežević (Sveti Donat Zadar)

80 kg Gabrijel Veočić (Brod Slavonski Brod)

85 kg Petar Leskur (Grom Split)

90 kg Zvonimir Rebolj (Osijek)

+90 kg Luka Pratljačić (Osijek)

