JEZIVE SNIMKE /

Stravičan požar stambene zgrade: Poginulo 12 ljudi, prizor užasava

Stravičan požar stambene zgrade: Poginulo 12 ljudi, prizor užasava
Foto: X/screenshot

Požar je potaknuo pozive kineskih čelnika da se uklone sigurnosni rizici u stambenoj industriji

10.12.2025.
7:50
Hina
X/screenshot
Dvanaestero ljudi poginulo je u požaru u stambenoj zgradi u južnom kineskom gradu Shantou, izvijestila je u srijedu državna novinska agencija Xinhua.

Požar je izbio u utorak u 21.20 sati po lokalnom vremenu u četverokatnici i ugašen je oko 40 minuta kasnije, navodi Xinhua. Istraga o uzroku požara je u tijeku.

Incident se dogodio nakon što se broj poginulih u najsmrtonosnijem požaru u Hong Kongu u desetljećima popeo na 160 u utorak. Požar je potaknuo pozive kineskih čelnika da se uklone sigurnosni rizici u stambenoj industriji.

Sveobuhvatna inspekcija

Kina je prošlog mjeseca također najavila sveobuhvatnu inspekciju standarda zaštite od požara u visokim zgradama diljem zemlje nakon smrtonosnog požara u Hong Kongu.

Požar u Shantouu posljednji je u nizu sličnih smrtonosnih incidenata diljem zemlje posljednjih godina.

U travnju je 20 ljudi poginulo u požaru koji je izbio u  domu za starije osobe u sjevernoj pokrajini Hebei. Nekoliko tjedana kasnije, u požaru u restoranu na sjeveroistoku Kine poginule su 22 osobe.

POGLEDAJTE VIDEO: U Osijeku izbjegnuta katastrofa: 

