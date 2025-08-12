Hrgović spreman dočekuje meč protiv britanskog nokautera: 'Nisam ga podcijenio'

Filip Hrgović ove se subote vraća u ring po prvi puta otkako je u travnju svladao Britanca Joea Joycea. Na priredbi koja se održava u Rijadu, glavnom gradu Saudijske Arabije, 'El Animal' će snage odmjeriti s još jednim Britancem, Davidom Adeleyeom. Hrvatski borac oglasio se putem kanala Queensberry Promotionsa po dolasku u Arabiju.

"Drago mi je da sam ovdje i da mogu boksati u Rijadu. Hvala Saudijskoj Arabiji na gostoprimstvu i srdačnosti, jedva čekam subotu i meč" - započeo je Hrgović, a potom demantirao navode kako podcjenjuje svog protivnika: "Ne, nisam ga podcijenio. Imao sam težak trening kamp, radio sam sve što sam radio i inače te sam spreman na sve što me čeka u subotu" - rekao je.

Foto: Lee Durkin

Hrgović će protiv Adeleyea tražiti svoju 18. pobjedu u 19. profesionalnoj borbi, a jedini poraz nanio mu je Daniel Dubois. Njegov protivnik pak ima omjer od 14 pobjeda i jednog poraza, a čak je 13 puta svoje protivnike završavao nokautima.

POGLEDAJTE VIDEO: Na današnji dan napustio nas je čovjek koji je Hrvatskoj donio prvo olimpijsko zlato