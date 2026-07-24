Zauvijek im promijenilo živote: Sprijateljio se s kolegicom, a nakon dvije godine otkrio istinu

Dave Green (60) i Andrea Urmston (53) godinama su radili na istom mjestu i postali dobri prijatelji, povezala ih je zajednička strast prema motociklima. Smatrali su da je njihovo prijateljstvo tek slučajnost. No, jedan naizgled običan razgovor otkrio je nevjerojatnu istinu koja je zauvijek promijenila njihove živote, dokazujući da su neke veze neraskidive.

Prijateljstvo rođeno na autobusnoj stanici

Dave Green radio je kao nadzornik autobusne stanice na prometnom aerodromu u Manchesteru. Njegov posao uključivao je svakodnevnu interakciju s mnogo ljudi, no jedna osoba posebno se isticala. Bila je to Andrea Urmston, koja je redovito dolazila na stanicu kako bi punila automate s grickalicama i pićem. Ubrzo su otkrili zajedničku ljubav prema motociklima, što je postalo temelj njihovog prijateljstva.

Tijekom dvije godine, njihovi razgovori postali su redoviti, a veza sve čvršća. Nisu ni slutili da ih ne povezuje samo hobi, već i krvna veza. Njihova priča, iako se odvila još 2007. godine, nedavno je ponovno privukla veliku pažnju medija diljem svijeta, podsjećajući na nevjerojatnu moć sudbine.

Razgovor koji je promijenio sve

Ključni trenutak dogodio se tijekom jednog neobaveznog razgovora o udomiteljstvu. Dave je usput spomenuo kako je i sam bio posvojen kao beba. Te su riječi u Andrei pobudile znatiželju i potaknule je da podijeli svoju obiteljsku priču - kako i ona ima brata koji je dan na posvajanje nedugo nakon rođenja. Nastavili su razmjenjivati detalje poput datuma rođenja i imena majke, a odjednom je zavladala nevjerica. Svi su se podaci poklapali. U tom trenutku shvatili su da nisu samo kolege i prijatelji, već brat i sestra.

"Ljudi se ne susreću na takav način, to se ne događa u svakodnevnom životu, ali naši životi više nisu svakodnevni", izjavio je Dave, opisujući šok i emocije koje su ih preplavile.

Emotivan susret s majkom

Nakon ovog nevjerojatnog otkrića, Dave je konačno dobio priliku upoznati i svoju biološku majku, Susan, koja ga je rodila kada joj je bilo samo 15 godina. Susret je bio ispunjen suzama i zagrljajima.

Posebno dirljiv detalj bio je taj što je Dave, radeći kao vozač autobusa, godinama redovito vozio pokraj njezine kuće u Altrinchamu, ne znajući da mu tamo živi majka. Andrea je njihov prvi susret opisala kao "čudesan". "To je bilo nešto što je ona toliko željela i jednostavno nije mogla vjerovati da se događa. Bio je to nadrealan trenutak, bilo je mnogo suza, a onda smo se svi samo zagrlili. Nisam mogla vjerovati da sam spojila brata i majku", ispričala je. Nažalost, njihova majka Susan u međuvremenu je preminula, no oboje su zahvalni na dragocjenom vremenu koje su proveli zajedno kao ponovno okupljena obitelj.

Sličnosti jače od godina razdvojenosti

Ispostavilo se da je Susan čitav život na kaminu čuvala fotografiju malenog Davea, koju je dobila nekoliko dana nakon što je posvojenje finalizirano. Gotovo nevjerojatno, ista ta fotografija bila je izložena i u Daveovoj kući tijekom njegova odrastanja. Dave je s deset godina saznao da je posvojen, no kako je sam rekao, imao je sretno djetinjstvo i nikada nije aktivno tražio svoju biološku majku.

S druge strane, Susan ga je godinama pokušavala pronaći uz pomoć Vojske spasa, ali bez uspjeha. Unatoč odvojenim životima, Dave i Andrea otkrili su da dijele brojne sličnosti. Oboje piju čaj na isti način i dijele ljubav prema "sendvičima s umakom od rajčice", malim detaljima koji su potvrdili njihovu neraskidivu vezu.

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