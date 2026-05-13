Od poruke u boci do nevjerojatnog prijateljstva: 'Vozio je pet sati kako bi stigao na večeru'

Kada je Anna Molinari prije dvanaest godina, kao srednjoškolka, bacila poruku u boci u ocean, nije ni sanjala da će je itko ikada pronaći. No, njezina priča, koju je nedavno podijelila na TikToku i koja je postala viralna, otkriva nevjerojatne veze, čari malih životnih trenutaka i nesvakidašnje prijateljstvo.

Pismo bačeno u Golfsku struju

Sve je počelo kada je 16-godišnja Molinari pohađala internat s punom vojnom stipendijom, koja je uključivala i semestar na moru. Jednog dana, dok je s još sedam učenika, dvoje voditelja i kapetanom plovila od Dominikanske Republike prema Bahamima, vrijeme je bilo bez vjetra, pretvarajući plovidbu u dugo, vruće i dosadno putovanje.

"Jedan od članova posade predložio je da iskoristimo prazne staklene boce kako bismo napisali i pustili poruke u Golfsku struju dok smo prolazili kroz nju", prisjetila se Molinari. "Tako je, ukratko, moja boca bačena zajedno sa šest drugih negdje između Dominikanske Republike i Bahama."

Mjeseci su prolazili, a Molinari se vratila svojim školskim obvezama, a onda je, jednoga dana, primila pismo.

"Tada sam shvatila da sam na poruku u boci stavila adresu svoje škole i da ovo rukom pisano pismo mora biti odgovor na moje", kaže Njujorčanka. "Ravnatelj moje škole zapravo je smatrao pismo vrlo sumnjivim i savjetovao mi je da budem izuzetno oprezna."

Ipak, Molinari je pročitala poruku koju joj je poslao mladić po imenu Sumner.

Prijateljstvo rođeno iz znatiželje

Saznala je da je riječ o 18-godišnjem ribaru iz Cape Hatterasa u Sjevernoj Karolini. Objasnio je kako je jednog dana predložio posadi da skrenu s kursa, tridesetak milja od obale. Tada je u vodi ugledao bocu, a posada mu je pomogla da je izvuče. Prema njezinim riječima, Sumner joj je rekao da je boca bila tako čvrsto zatvorena da ju je bilo "gotovo nemoguće otvoriti". U pismu je naveo i svoje puno ime, što je potaknulo Molinari da ga potraži na Facebooku.

"Napisao je da se poistovjetio sa svime što sam napisala u pismu", kaže ona. "Kao netko tko je odrastao na oceanu, dijelio je iste osjećaje koje sam ja imala dok sam živjela na vodi."

Ubrzo nakon toga, njih dvoje su se počeli dopisivati putem Facebooka. Otkrili su nevjerojatnu slučajnost: Anna je odrasla provodeći svako ljeto u Outer Banksu, na manje od dva sata vožnje od mjesta gdje je Sumner odrastao. Povezale su ih priče o životu u Outer Banksu, surfanju, ribolovu i Sumnerovoj obiteljskoj ribarskoj tvrtki. Otprilike godinu dana kasnije, dok je bila na odmoru s obitelji, Molinari je pozvala Sumnera na večeru.

"Tada sam imala 17, a on 19 godina", prisjeća se. "Vozio je kroz pet sati ljetne turističke gužve kako bi stigao na večeru s mojom proširenom obitelji."

Večera, južnjački šarm i novi misterij

Sumner je stigao s jednim od svojih dugogodišnjih prijatelja, a Molinari ih opisuje kao "stvarne verzije Johna B-ja i JJ-ja iz serije Outer Banks". "Iskočio je iz svog surferskog automobila u kupaćim gaćama, bos i prljavo plave kose", kaže ona. "Dečki su pomogli mojoj mami čistiti kukuruz za večeru, svima su odgovarali s 'da, gospođo' i 'da, gospodine' te pokazali svoje južnjačke manire."

Tijekom večere, Sumner je podijelio još jedan neočekivani obrat. Njegova ribarska tvrtka izložila je bocu i njezinu originalnu poruku u svom uredu. No, jednog jutra, Sumner je stigao i otkrio da je vitrina provaljena, a boca i pismo su nestali. "Ni dan danas nemamo pojma gdje su", kaže Molinari.

Nakon tog ljeta par je ostao u kontaktu putem društvenih mreža. Zatim se, gotovo devet godina nakon te večere, 2023. godine, Molinari ponovno javila, ovoga puta s molbom da Sumner nju, njezinu sestru, majku, baku i prijateljice povede na ribolov svojim brodom. On je, naravno, pristao. Taj dan, Molinari mu je donijela zamjenu za ukradeno pismo, u kojem je pisala o sudbini, neočekivanim vezama i ironiji njihovih potpuno različitih životnih puteva - mode i ribolova. Oni su i dalje prijatelji i u kontaktu.

