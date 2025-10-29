Poruke u boci putovale preko 100 godina: Jedna stigla do unuke koja nikad nije upoznala svog djeda

Poruke u boci koje su napisala dva australska vojnika nekoliko dana nakon odlaska brodom na front u Francuskoj tijekom Prvog svjetskog rata pronađene su više od stoljeća kasnije na obali Australije.

Bocu marke "Schweppes" je na plaži Wharton, u blizini grada Esperance u saveznoj državi Zapadna Australija, 9. listopada pronašla obitelj Brown, rekla je u srijedu Deb Brown.

Njezin suprug Peter i kći Felicity pronašli su bocu tijekom redovitih obiteljskih akcija čišćenja plaže, objasnila je Deb.

"Često čistimo naše plaže i zato nikada ne bismo prošli pored komada smeća. Tako je ova mala boca ležala tamo čekajući da je pokupimo", rekla je Deb Brown.

Dva vojnika napisala pismo

Unutar prozirnog, debelog stakla nalazila su se vesela pisma napisana olovkom ispod kojih su se potpisali 27-godišnji vojnik Malcolm Neville i 37-godišnji vojnik William Harley.

Na pismima stoji datum 15. kolovoza 1916.

Njihov vojni brod "HMAT A70 Ballarat" napustio je Adelaide, glavni grad Južne Australije, 12. kolovoza te godine, na dugom putovanju na drugu stranu svijeta, gde su australski vojnici išli kao pojačanje 48. australskom pješačkom bataljunu na Zapadnom frontu u Europi.

Neville je poginuo u borbama godinu dana kasnije dok je Harley dva puta ranjen, ali je preživio rat, da bi umro u Adelaidu 1934. godine od karcinoma. Njegova obitelj tvrdi da je obolio od karcinoma zbog bojnih plinova kojima je bio izložen u bitkama i rovovima.

Jedno pismo putovalo je majci

Neville je zamolio onoga tko pronađe bocu da pismo dostavi njegovoj majci Robertini Neville u Wilkawattu, koji je sada praktično grad duhova u Južnoj Australiji, dok je Harley, čija je majka umrla do 1916. godine, napisao da bi bio sretan ako onaj tko pronađe bocu sačuva njegovu poruku.

Harleyeva unuka Ann Turner rekla je da je njezina obitelj bila "apsolutno zatečena" pronalaženjem poruke u boci njezinog djeda.

"Jednostavno ne možemo vjerovati. Zaista izgleda kao čudo i osjećamo kao da nam je djed pružio ruku iz groba", rekla je Turner za australske medije.

Nevillov pranećak Herbie Neville je rekao da je njegovu cijelu obitelj okupilo to "nevjerojatno" otkriće.

"Zvuči kao da je bio prilično sretan što je otišao u rat. Jednostavno je tako tužno to što se dogodilo. Tako je tužno što je izgubio život. Kakav je samo čovjek bio", rekao je Herbie Neville.

