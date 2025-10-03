Prodali sve i izabrali potpuno drugačiji stil života: 'Ispunjen najvećim usponima i najdubljim padovima'

Već gotovo deset godina, Leah Mackenzie (36) i njezin suprug Kyle (34) ocean nazivaju svojim domom. Na 45 godina staroj jedrilici plove svijetom, daleko od pritisaka suvremenog života.

Isplovili su prije osam godina i od tada se nisu osvrnuli. Njihov nekonvencionalan način života nedavno je privukao veliku pažnju na internetu, nakon što je Leah podijelila fotografije s putovanja na društvenoj mreži Reddit, piše Newsweek.

Prodali nekretnine i kupili jedrilicu

"Računa li se ovo kao divlji dom? Moj partner, naša tri ljubimca i ja već osam godina živimo na ovoj 45 godina staroj jedrilici, putujući svijetom. Ocean je naše dvorište", napisala je uz fotografije koje prikazuju prizore s njihovih ruta — od Kanade i Aljaske do Francuske Polinezije i Vanuatua.

Leah, bivša automehaničarka, i Kyle, računovođa koji radi na daljinu, godinama su svoju jedrilicu pretvarali u samoodrživ dom na moru.

"Ideja da radim do iznemoglosti, imam samo dva tjedna godišnjeg odmora i onda odem u mirovinu prestara da bih išta radila, jednostavno mi se nije sviđala. Trebala mi je promjena, a plovidba oko svijeta zvučala je kao ostvarenje sna", objasnila je Leah.

Njihovo putovanje započelo je skromno, na jedrilici dugoj svega 9 metara. "To prvo jedrenje kanadskim otocima bilo je nevjerojatno. Odmah sam se navukla i poželjela preseliti te oploviti svijet", prisjetila se. Ubrzo nakon toga, prodali su svu imovinu, otplatili dugove i kupili svoje sadašnje plovilo – 13 metara dugačku jedrilicu imena "Jubel".

"Prvih nekoliko godina smo još uvijek radili, popravljali brod, štedjeli novac i jedrili oko Vancouvera," ispričala je Leah. Život na brodu pokazao se ne samo avanturističkim, već i ekonomičnim. "Plaćali smo 700 dolara (595 eura) za sve troškove života u samom centru Victorije", dodala je.

Tijekom godina, par je uložio značajna sredstva u svoju jedrilicu "Jubel". Ugradili su solarne panele, litijske baterije i desalinizator koji pretvara morsku vodu u pitku. Uklonili su plinski štednjak i zamijenili ga električnim indukcijskim kuhalom. "Oprema nam omogućuje da gotovo u potpunosti ne ovisimo o vanjskim izvorima i da sami zadovoljavamo svoje osnovne potrebe", istaknula je Leah.

Do danas su preplovili više od 48.000 nautičkih kilometara, dvaput prešli Panamski kanal i istražili otoke Južnog Pacifika. "Put od Paname do Nuku Hive u Francuskoj Polineziji trajao je 35 dana," rekla je. Sljedeće destinacije na njihovom popisu su Papua Nova Gvineja, Indonezija i Japan.

Stvarnost života na oceanu

Unatoč idiličnim fotografijama, Leah naglašava da život na moru nije uvijek jednostavan: "Nije sve u koktelima uz zalazak sunca i bikinijima. Ovaj život je ispunjen najvećim usponima i najdubljim padovima, nema puno toga između."

Opisala je i neke od opasnijih situacija s kojima su se suočili, poput oluje tijekom plovidbe između Aitutakija i Niuea: "Izgubili smo kontrolu nad brodom, valovi su nas prevrtali, a mi smo plutali. Morali smo pronaći i popraviti puknuti kabel kormila - sve to dok su munje bljeskale oko nas." Ostali izazovi uključuju uragan, plovidbu neucrtanim vodama i susrete s naoružanim službenicima. "Moraš biti potpuno samostalan. Nitko ti neće doći u pomoć usred oceana ako se nešto dogodi", objasnila je.

Putovanje s tri kućna ljubimca dodatno komplicira stvari jer im neke zemlje ne dopuštaju ulazak ili nameću skupe i složene procedure. Ipak, Leah kaže da na "Jubelu" imaju dovoljno prostora s dvije spavaće sobe i dvije kupaonice.

Unatoč svemu, par je do sada posjetio 22 zemlje. Iako joj nedostaju obitelj i prijatelji, ovo iskustvo ju je potpuno promijenilo.

"Da, opasno je, ali opasno je i živjeti u gradu. Prednosti definitivno nadmašuju nedostatke i planiramo ovo raditi dok god je zabavno i izvedivo", zaključuje Leah koja s partnerom ima i rezervni plan: "Onda ćemo možda kupiti mali motorni čamac i ponovno ploviti vodama Pacifičkog sjeverozapada."

