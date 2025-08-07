Zadarska županija: Više od mora i sunca – otkrijte čaroliju zaleđa

Brojni sunčani dani, divni gradovi, brojne manifestacije, kristalno čisto more, savršene outdoor aktivnosti, ali i dio pomalo sačuvanog zaleđa u kojem se ljudi sve češće usmjeravaju turizmu nudeći se zaljubljenicima u aktivan odmor pregršt doživljaja-sve je u Zadarskoj županiji.

Foto: Nikola Zoko

Destinacija koja desetljećima privlači zaljubljenike u sunce, more i fantastičnu prirodu a uz tirkiznu obalu,brojne otoke i prepoznatljive gradske vizure, sve češće nudi i nešto potpuno drugačije: čaroliju zaleđa. Riječ je o biseru Dalmacije mjestu gdje su domaćini gostoljubivi, mirisi autentičnih jela vraćaju u prošlost, a prizori netaknute prirode zauvijek ostaju u sjećanju.

Znate li što je Zadarsko zaleđe?

Zadarsko zaleđe obuhvaća prostranstvo između Jadranske obale i planinskih masiva, a proteže se od Ravnih kotara,Bukovice, Benkovačkog kraja do krajnjih ruralnih dijelova prema unutrašnjosti županije. U ovom oazu ulaze povijesna naselja, vinorodni brežuljci, plodne ravnice te inspirativni prirodni lokaliteti. Zaleđe je prostor karakterističan za iznimnu kulturnu baštinu i ruralni mir, ujedno zadržavajući povezanost s modernim sadržajima i turizmom obale.

OPGovi zadarskog zaleđa okusi, običaji i posebni suveniri

Ljubitelji autentičnog doživljaja i održivog, zelenog turizma pravi su gosti u zaleđu, gdje su domaćini na OPG-ovima čuvari tradicije i okusa ovog kraja. Posjet ovim gospodarstvima omogućuje kušanje domaćih proizvoda, upoznavanje s raznolikim procesima proizvodnje te osjećaj prave seoske gostoljubivosti. U ovoj ih županiji ima dosta povezanih zajedničkim nazivom Welcome-taste & buy, a kako biste ih istražili u potpunosti ali i doživjeli ono najbolje od najboljeg grupirajte ih gledajući kartu. Naime, u radijusu od 10 kilometara možete kušati maslinovo zlato ulje učeći o tome kako se tepa i njeguje maslina kako biste na kraju kušali ulje ovjenčano. Tu možete naučiti i kako se peče kruh, priska, posebna pogača prisnac u kojoj je nekoliko različitih vrsta sira. Ručak ili večeru svakako organizirajte u Lolinoj vatrenici gdje će vam najmlađa kćer vitalnog Lole poslužiti trpezu koju nikad nećete zaboraviti.

Foto: Nikola Zoko

Za one koji su poslušali naš savjet i planiraju osjetiti ljepote OPG-ova ovog kraja, evo kako ih istražiti. Primjer neka budu tri OPG-a u odnosu na Biograd n/m, samo desetak kilometara udaljenog od prvih ljepota zaleđa.

OPG Mate Gašpar (Gornje Ceranje ) simbolizira autentičnost Bukovice. Na imanju će vas dočekati divna mlada obitelj čija će pozornost prvo privući pet sinova od godine do 12 godina koji će zajedno s mamom servirati stol donoseći posebno pripremljenu hranu. Ovdje ćete degustirati janjetinu i teletinu ispod peke, prisku (beskvasni kukuruzni kruh) i tradicionalni slani kolač prisnac. Uz obiteljski stol moguće je uživati u pravim seoskim aktivnostima i upoznati život ruralne Dalmacije iz prve ruke.

OPG Milenko Zagorac ( POLAČA , Ravni kotari) poznat je po maslinovom ulju. Maslinici se nalaze na obroncima Tinja dajući tako ulje „Olea Tinia“ koje redovito osvaja priznanja za kvalitetu. Moderno uređena kušaonica pruža mogućnost uživanja u maslinovom ulju, domaćem pršutu , panceti, svježem siru, kruhu i vinu koje će vam s puno ljubavi poslužiti Vesna Zarorac. Dok kušate sve ponuđeno, učeći o tajnama maslinovog ulja, ovdje ćete čuti divne životne priče o tome kako se spajaju povijest, obiteljske vrijednosti i vrhunski dalmatinski doživljaj.

Foto: Nikola Zoko

Agroturizam ''Lolina vatrenica'' (Šopot kraj Benkovca) sve je samo ne obično imanje. Na vratima vatreice (kuće s kominom gdje se peče riba i meso) dočekat će vas Doris Ćusa, jedna od četiri kćeri legende ovog kraja, danas sedamdesetpetogodišnjeg Lole. Pozvat će vas u konobu te uz svježe pečeni kruh, domaće suhomesnate specijalitete i benkovački prisnac pripremljen po starom receptu započeti svoju degustaciju. Za glavno jelo tu može biti meso ili riba pripremljena pod pekom, a za kraj nešto slatko pripremljeno po pečenom receptu. Posebna atrakcija su magari i njihovo mlijeko, poznato po nutritivnim vrijednostima koje vas čekaju na imanju uz ovu kuću.

Vinske oaze Zadarskog zaleđa

Ljubitelji vina u Zadarskom zaleđu pronaći će brojne vinske ceste i podrume. Posebno se izdvaja Vinarija Škaulj u Nadinu, poznata po organskom i ekološkom pristupu. Vinarija je dobila poseban međunarodni pečat nakon što je, tijekom privatnog posjeta, švedski kralj s kraljicom posjetio imanje. Po kralju je prozvano i specijalno vino, čime je Nadin dodatno dobio na vinskoj karti Europe. Kušanje vina uz domaće zalogaje, stručnu prezentaciju i prekrasan ambijent vinograda, uistinu je iskustvo koje se ne zaboravlja.

Benkovac - jednom mjesečno sajam, svaki dan u mjesecu muzej!

Najpoznatiji i najveći Benkovački sajam održava se svakog 10. u mjesecu i predstavlja nezaobilazni događaj za sve ljubitelje tradicije, domaćih proizvoda i udruženja u Zadarskoj županiji i šire. Ovaj legendarni sajam, koji privlači preko 10.000 posjetitelja iz cijele Dalmacije i ostatka Hrvatske, poznat je po svojoj bogatoj ponudi-od rukotvorina i suvenira, preko voća, povrća i stočne robe, do velikih poljoprivrednih strojeva i čak starih antikviteta.

U prvoj polovici 2025. godine sajam je predstavljen u novom ruhu na modernoj lokaciji, obogaćenoj otvorenim natkrivenim prostorom, što dodatno podiže razinu ovog događaja opće važnosti za ovaj dio Hrvatske. Osim sajma, Benkovac se ponosi i Zavičajnim muzejem smještenim u centru Benkovca. Muzej čuva bogatu zbirku etnološke i kulturno-povijesne baštine vezane za cijelo Zadarsko zaleđe. Posjetitelji mogu razgledati izvorne narodne nošnje, alatke, tradicijske predmete svakodnevnog života te povijesne artefakte šireg benkovačkog područja. Posebnost muzeja je što autentično dočarava život, običaje i bogatu prošlost ovog kraja, pomažući da se još bolje ožive mirisi, zvuci i vizure dalmatinske unutrašnjosti.

Cerovačke špilje- prirodno osvježenje i podzemni spektakl

Za kraj idealnog izleta u Zadarsko zaleđe, Cerovačke špilje pružaju savršeno mjesto za bijeg od ljetne vrućine. Smještene na južnim padinama Velebita, ove špilje tiho čuvaju priču dugu tisućama godina- jedno su od najvećih i najljepših speleoloških nalazišta Hrvatske.

Foto: Nikola Zoko

Unutrašnjost špilje krasi fantastična igra stalaktita i stalagmita, podzemnih dvorana i dramatičnih kamenih formacija. Šetnja osvježenom, tajanstvenom unutrašnjošću špilje prava je avantura, a temperatura je ovdje tijekom cijele godine (ljeti 6 stupnjeva Celzija zbog čega vam je nužna prikladna odjeća i obuća), što ih čini idealnim za posjet i zimi i ljeti. Uz impresivnu prirodnu baštinu, špilje su i važna arheološka nalazišta, brojne izložene kosti prapovijesnih životinja i tragovi praljudi svjedoče o bogatom životu u prošlosti.

Foto: Nikola Zoko

