Mijenja pogled na prapovijest: Otkrivena nevjerojatna, 11.000 godina stara skulptura

Arheolozi su na prapovijesnom nalazištu Karahantepe u jugoistočnoj Turskoj otkrili izvanrednu, 11.000 godina staru kamenu skulpturu. Prikazuje ljudsku figuru na leđima leoparda, u umjetničkom stilu do sada neviđenom na ovom lokalitetu, što otvara posve nova pitanja o simbolici i vjerovanjima prapovijesnih zajednica.

Skulptura, duga otprilike 70 centimetara, otkrivena je tijekom sezone iskapanja 2026. godine. Pronađena je na kamenoj klupi unutar manje kružne građevine promjera oko tri metra, čiji je pod bio pažljivo popločan kamenjem.

Njen smještaj unutar arhitektonskog okruženja mogao bi biti ključan za razumijevanje svrhe predmeta i aktivnosti u tom prostoru. Turski ministar kulture i turizma, Mehmet Nuri Ersoy, opisao je otkriće kao "kompozitnu skulpturu" koja će, prema njegovim riječima, "imati značajan odjek u znanstvenoj zajednici". Iskapanja su dio turskog programa "Baština za budućnost", piše Heritage Daily.

Karahantepe i zagonetka 'Kamenih brda'

Karahantepe, smješten nedaleko od svjetski poznatog Göbeklitepea, pripada mnogo većoj koncentraciji neolitičkih naselja poznatih kao Taş Tepeler, ili "Kamena brda". Više od desetak nalazišta dio je ovog projekta koji istražuje ključno razdoblje, staro više od 10.000 godina, kada su ljudske zajednice prelazile s lovačko-sakupljačkog načina života na sjedilački.

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Monumentalna arhitektura i sofisticirana umjetnost s ovih lokaliteta, gdje su sustavna iskapanja započela 2019. godine, dokaz su da su rane neolitičke zajednice bile sposobne za velike građevinske projekte i složene simboličke prikaze davno prije gradova, pisma i država. Ovi nalazi preokrenuli su tradicionalne ideje, sugerirajući da je potreba za gradnjom i ritualnim okupljanjem možda bila pokretač sjedilačkog načina života, a ne njegova posljedica.

Jedna od najdubljih transformacija u povijesti

Novootkrivena skulptura posebno je intrigantna jer prikazi životinja, pogotovo leoparda, istaknuto su obilježje umjetničke tradicije ove regije. No, ono što ovaj nalaz čini izuzetnim jest obrnuti odnos čovjeka i životinje. Ranija iskapanja na istom mjestu otkrila su nekoliko skulptura koje prikazuju suprotnu scenu: čovjeka koji na leđima nosi leoparda.

Te životinje nisu prikazane kao mrtav plijen, već kao živa i agresivna bića. Najnoviji kip preokreće tu vizualnu formulu. Umjesto da čovjek nosi leoparda, čovjek sjedi na njemu. Iako se još ne može utvrditi je li ta promjena prenosila drugačiju priču ili status, arheolozima pruža novi trag za proučavanje kako su stanovnici Karahantepea zamišljali granicu između ljudi i moćnih divljih zvijeri.

Karahantepe i regija "Kamenih brda" ključni su za razumijevanje jedne od najdubljih transformacija u povijesti. Nalazi potvrđuju da Göbeklitepe nije bio izoliran, već dio šireg kulturnog krajolika. Novi kip ne daje konačne odgovore, već postavlja pitanja koja su proslavila ovaj lokalitet: ne samo što su njegovi stanovnici klesali u kamenu, već koje su priče ti zapanjujući prikazi ispričali prije 11 tisućljeća.

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