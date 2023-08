Zašto mačke prede? Mačke su poznate po mnogim stvarima, ali jedna od njihovih najpoznatijih karakteristika je predenje. Poznato je da mačke predu iz niza drugih razloga, a neke to rade čak i kada su preplašene. Štoviše, ne mogu sve mačke to učiniti, a neke od velikih mačaka poput lavova i tigrova to ne mogu. Većina znanstvenika vjeruje da je predenje mačkama umirujući mehanizam. Štoviše, postoje i dokazi da to mogu učiniti kako bi potaknuli rast kostiju, budući da učestalost kojom predu potiče ponovni rast tkiva.