Nastala kao dokaz ustrajnosti: 'Ne nudi uljepšanu sliku života, nego onu stvarnu, ponekad tešku'

U trenucima kada svakodnevica često diktira tempo života, a žene balansiraju između posla, obitelji i osobnih izazova, mala zajednica ljubiteljica knjiga odlučila je napraviti korak dalje – iz čitanja u pisanje.

Tako je nastala zbirka U komadićima – cijela, koja nije samo knjiga, nego prostor u kojem žene dijele stvarne živote, emocije i međusobnu podršku.

Kad čitanje preraste u pisanje

Udruga Starbooks već više od dvije godine okuplja tridesetak članica, a sve je počelo s ljubavlju prema knjigama. No ubrzo su razgovori o pročitanom prešli u dijeljenje osobnih iskustava.

"Ono što nas je posebno povezalo nisu bile samo knjige, nego i životne priče koje dijelimo", govori Mia Jozić, organizatorica čitateljskog kluba i udruge Starbooksa.

U grupi su žene s vrlo različitim životnim putevima – od onih koje žive s ozbiljnim dijagnozama poput karcinoma i paralize, do onih koje balansiraju između posla, obitelji i svakodnevnih izazova. Tu su i priče o teškim trudnoćama, spontanim pobačajima, prijevremenim porodima, nesigurnosti i manjku samopouzdanja.

"Upravo kroz ta iskustva postalo je jasno da naše priče ne smiju ostati neizgovorene", dodaje Jozić.

Jedan od ključnih trenutaka bio je natječaj za ženske projekte – projekt je bio prepoznat, ali na kraju nije realiziran zbog administrativnog nedostatka.

"Bio je to trenutak razočaranja, ali i prekretnica u kojoj smo odlučile da naše priče neće stati zbog prepreka na koje ne možemo utjecati", kaže.

Uz podršku naklade Morana, projekt je nastavljen s još više entuzijazma i inata, a rezultat je zbirka koja danas postoji kao dokaz njihove ustrajnosti.

Snaga iskrenosti

Pisati iskreno nikada nije jednostavno. To znači ogoliti vlastite misli i osjećaje i dopustiti drugima da zavire u ono što često ostaje skriveno. "Pisati iskreno uvijek je izazovno jer znači stati iza vlastitih riječi i dopustiti drugima da vide ono što često skrivamo i čuvamo u sebi", objašnjava Jozić.

U zbirci se isprepliću različiti glasovi – od žena koje prolaze kroz ozbiljne zdravstvene borbe do onih čiji život izvana izgleda sasvim uobičajeno, ali je ispunjen pritiscima i neizgovorenim emocijama.

"Izazov nije samo u tome što će netko pročitati napisano, nego u tome da sebi dopustimo biti iskrene – bez uljepšavanja i bez skrivanja iza očekivanja okoline", dodala je.

Pisanje je za mnoge od njih postalo način da pronađu prostor za sebe – prostor koji često nedostaje u svakodnevici.

Zbirka bez uljepšavanja

Ono što ovu knjigu izdvaja jest jednostavnost i autentičnost.

Kroz 42 priče i pjesme, autorice su složile mozaik svojih različitih iskustava.

"Htjele smo pokazati da iz naših raznolikih komadića možemo složiti cjelinu koja će mnogim ženama poslužiti kao podrška, rame za plakanje i dodir pun razumijevanja", kaže Jozić.

Zbirka ne pokušava biti savršena, niti nudi uljepšanu verziju života.

"Ne teži savršenstvu, nego iskrenosti. Ne nudi uljepšanu sliku života, nego onu stvarnu – ponekad tešku, ponekad nježnu, ali uvijek istinitu".

Upravo u toj iskrenosti leži njezina snaga – u osjećaju da se u tim pričama možeš prepoznati bez distance.

Ovdje podrška nije samo riječ

Humanitarni aspekt projekta nije dodatak – on je srž svega što udruga radi.

"Od početka gradimo prostor u kojem žene mogu biti podrška jedna drugoj – kroz razgovor, razumijevanje i jednostavno kroz prisutnost", govori Jozić.

Neposredno prije izlaska knjige, zajednicu je pogodio gubitak jedne članice koja je izgubila bitku s karcinomom.

"Taj gubitak nas je duboko pogodio, ali nas je i dodatno povezao i podsjetio koliko su podrška i zajedništvo važni".

Zato dio prihoda od prodaje ide udruzi žena liječenih od karcinoma dojke Una iz Vinkovaca.

"Željele smo da ova zbirka ne ostane samo na riječima", dodaje Jozić.

Poruka knjige možda je i najjednostavnija, ali najvažnija:

"Poruka da žena ženi može biti podrška za nas nije nešto što tek želimo reći – to je nešto što svakodnevno živimo".

''U komadićima – cijela ''je knjiga koja ne samo da se čita, nego se osjeća – priča koja pokazuje kako i u trenucima kad se raspadamo na komadiće, zajedništvo može pomoći da ponovno postanemo – cijele.

