Slikovnica koja ruši stigme: 'Svoju ranjivost pretvorili su u najmoćnije oružje'

Ideje koje imaju snagu mijenjati društvo često ne nastaju u velikim dvoranama ni iza zatvorenih vrata, nego iz osobnih priča, tišine koja traži glas i potrebe da se bude viđen. Slikovnica "Moje ime je…" nastala je upravo iz takvog prostora – iz stvarnih iskustava djece i mladih koji svakodnevno nose teret etiketa, nerazumijevanja i predrasuda.

Kao projekt osmišljen od strane korisnika Centra za pružanje usluga u zajednici Pula-Pola, ova slikovnica nije samo knjiga za djecu, već snažna poruka zajednici: iza svakog ponašanja stoji dijete s imenom, pričom, snovima i pravom da bude prihvaćeno.

Mentorica projekta i "Moje ime je..." i voditeljica odjela boravka, poludnevnih boravaka, organiziranog stanovanja i socijalnog mentorstva Centra za pružanje usluga u zajednici Pula-Pola, Manuela Krakar Ahmedović, za Net.hr objasnila je s čim se djeca i mladi najviše susreću i na koji se način ovakvi projekti bore za njih.

Mladi nisu samo tema, već i autori

Početni poticaj za stvaranje slikovnice koja daje glas djeci i mladima s problemima u ponašanju rodio se u ožujku 2025. godine, tijekom sudjelovanja korisnika i mentorice Krakar Ahmedović u UNICEF-ovom programu UPSHIFT, kada su mladi iz Pule odlučili prestati šutjeti i otvoreno progovoriti o stigmatizaciji djece s problemima u ponašanju. Ovaj program dio je šire inicijative ISKORAK, usmjeren na izgradnju životnih vještina adolescenata (djece i mladih u dobi od 13 do 19 godina) u izvan-obiteljskoj skrbi.

"Sudjelovanje u programu omogućilo je mladim korisnicima centara za pružanje usluga u zajednici i udomiteljskih obitelji identifikaciju stvari koje žele unaprijediti u zajednici u kojoj žive", kaže Krakar Ahmedović.

Samo ime slikovnice "Moje ime je..." simbolizira potrebu da se svako dijete gleda kao osobu s imenom, identitetom, snovima, a ne kao etiketu ili dijagnozu. U slikovnici mladi nisu bili samo tema, već i autori.

"Mladi najbolje poznaju vlastita iskustva, jezik, strahove i izazove vezane uz stigmatizaciju", objasnila je. "Kada oni stvaraju sadržaj, priče su iskrenije i bliže stvarnom životu i čine slikovnicu uvjerljivom i snažnijom."

Dodala je kako sudjelovanje mladima daje osjećaj da su njihov glas i iskustvo važni, te kako je cilj bio dati im alat za istraživanje i osnaživanje, a ne govoriti umjesto njih.

Stigmatizacija djece i mladih s problemima u ponašanju otežava rehabilitaciju

Djeca i mladi s problemima u ponašanju suočeni su s obiteljskim teškoćama, školskim neuspjesima, problemima ovisnosti, osjećajem isključenosti i društvenom stigmatizacijom.

"Susreću se s etiketiranjem (“problematični”, “domaš”), predrasudama u školi (očekivanja da će se tući ili krasti), omalovažavajućim komentarima u medijima i na društvenim mrežama te svođenjem njihovog identiteta na ponašanje ili “prošlost”", objasnila je Krakar Ahmedović.

Objasnila je kako etikete snažno utječu na djecu i mlade. Na osjećaj usamljenosti, niskog samopouzdanja, otpora prema pomoći i unutarnje uvjerenje da su "gubitnici".

"To otežava rehabilitaciju jer im oduzima nadu u promjenu. Za zdrav razvoj djeteta od izuzetne je važnosti podržavajuća i poticajna okolina", dodala je.

Projekti poput ovih, priznaje, ne mijenjaju sve odjednom, ali otvaraju prozor u njihov unutarnji svijet, potiču empatiju i preispitivanje vlastitih predrasuda.

"Svaki takav projekt je korak prema inkluzivnijem društvu", poručila je mentorica.

Tišina, plač, pa gromoglasan pljesak

Djeca i mladi koji su sudjelovali u projektu osjećali su se, kako kaže, viđeno, saslušano i osnaženo. Mnogi su izrazili osjećaje olakšanja, ponosa, ali i tugu zbog negativnih uspomena povezanih sa stigmatizacijom.

"Nikada neću zaboraviti sam završetak programa UPSHIFT kada su korisnici trebali predstaviti svoj projekt stigmatizacije pred vršnjacima iz drugih domova. Krenuli su čitati tekst slikovnice i odjednom je u dvorani prepunoj mladih od 14 do 18 godina nastao muk, tišina... i onda plač... puno plača... pa gromoglasan pljesak i na kraju iskreni zagrljaji tinejdžera koji možda žive u različitim dijelovima Hrvatske, ali koji dijele slične priče, slične emocije, želje i strahove, što nažalost ukazuje na to da je stigmatizacija djece i mladih s problemima u ponašanju sveprisutna i učestala", ispričala je.

Istaknula je trenutak kada su djeca pokazala prve skice i shvatila da kroz umjetnost mogu reći ono što riječima ne mogu, a odrasli su shvatili koliko je njihov glas jak i potreban.

"Prije etiketiranja djeteta ili odrasle osobe, svejedno, stanite, udahnite i razmislite što ćete vi dobiti tom etiketom, a kako će se osjećati druga strana. Poslušajte to "problematično dijete", ali zaista ga poslušajte. Pitajte ga kako je i sačekajte odgovor", poručila je.

'Dijelite ju dalje, to je poziv na promjenu'

Objasnila je kako ova slikovnica nije projekt koji ostaje zarobljen između korica.

"Ovo je glas koji će se tek čuti. Pravo svakog djeteta je da bude više od etikete, a ova hrabra ekipa iz Pule našla je način da svoju ranjivost pretvori u najmoćnije oružje", rekla je. "Pozivamo Vas sve…kada pročitate našu slikovnicu… dijelite je dalje. Jer svaki primjerak koji nađe put do nekog drugog predstavlja novi glas koji se čuje…novi poziv na promjenu u viđenju onih koji su možda drugačiji."

Najavila je tako i planove za gostovanja diljem Hrvatske po školama, domovima i knjižnicama, ali i priručnik "Kako pobijediti stigmatizaciju?", koji nudi niz novih informacija, savjeta i vježbi.

Napomenula je kako su jako sretni što im je ravnateljica Daniela Buršić mlada, empatična i kreativna osoba koja vjeruje u njih i potiče ih na ovakve pothvate, pa joj je tako i prepustila riječ za kraj.

Kao ravnateljica, neizmjerno sam ponosna na našu djecu, kao i na odgajatelje Damjana, Manuelu i cijeli tim koji je stajao uz njih. Ovi mladi ljudi su kroz svoju slikovnicu dokazali da su puno više od etikete – oni su autori, kreativci i borci.

"Pozivam javnost da ih ne gleda kroz dijagnoze i slučajeve, već da ih uistinu vidi kao ljude s imenom, talentom i snovima. Danas smo zajedno stigmu pretvorili u razumijevanje, a njihovu ranjivost u najveću snagu. Hvala svima koji su u njima prepoznali ono najvažnije – ljudsko dostojanstvo", poručila je.

