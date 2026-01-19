Važan savjet stručnjakinje: 'Izbjegavajte tri fraze, one kod djece stvaraju veliku frustraciju'

Stručnjakinja za rani razvoj djece poziva roditelje da usvoje tri jednostavne promjene u načinu na koji razgovaraju s djecom kako bi poboljšali njihovo ponašanje i olakšali im razumijevanje. Komunikacija s djecom, osobito onom najmlađom, može biti izazovna jer im je često teško shvatiti što im pokušavate reći ili zašto nešto radite.

To nerazumijevanje često može dovesti do ispada bijesa, poznatih kao tantrumi, koji su rezultat djetetove frustracije i nemogućnosti da pravilno iskomunicira osjećaje. Iako roditelji u takvim situacijama obično koriste uobičajene fraze, jedna stručnjakinja tvrdi da sitne izmjene u govoru mogu značajno poboljšati djetetovu poslušnost i ponašanje.

Sitne promjene s velikim učinkom

Sophie, savjetnica za roditeljstvo koja na TikToku objavljuje savjete za roditelje, istaknula je tri jezične zamjene koje mogu pomoći roditeljima male djece. Prema njezinim riječima, i najmanje promjene u načinu na koji se obraćamo djeci mogu im pomoći da nas razumiju na potpuno novoj razini.

#toddlertips #toddlerhelp #toddlerparents #toddlersoftiktok ♬ original sound - The Parenting Plan @theparentingplan Sometimes, all we need to do is swap our regularly used instructions or phrases that we use when talking to our toddlers, to cater for their understanding and awareness. Toddler brain development and speech and langauge development should always be taken into consideration when choosing how we speak to our children, and these simple swaps mean we can still get the message across to toddlers but in a way that they understand. This means that they often listen to instructions better and actually carry out actions. It also avoids and reduces upset and frustration leading to less toddler tantrums and toddler meltdowns and a happy more connected parent and child relationship. I hope these simple toddler speech swaps help you! #toddlerhack

"Najsitnije promjene u načinu na koji razgovaramo s malom djecom mogu doslovno potaknuti njihovo razumijevanje na jednoj sasvim drugoj razini, a razlika koju to čini u njihovoj poslušnosti i ponašanju je nevjerojatna", objasnila je Sophie. U nastavku donosimo tri najučinkovitije zamjene za fraze koje roditelji stalno govore svojoj djeci.

Prva zamjena: Umjesto "Dobro si"

Kada je dijete jako uzrujano zbog nečega, roditelji često kažu "dobro si" ili "nije ti ništa" kako bi ga umirili. Međutim, Sophie tvrdi da je puno učinkovitije priznati da se dijete ne osjeća dobro.

"Ta se fraza koristi za umirivanje, ali zapravo je puno djelotvornije priznati da se dijete ne osjeća dobro. Pokušajte reći nešto poput: 'Jako si uzrujan sada, tu sam za tebe'", savjetuje ona. Na taj način djetetu pružate potvrdu njegovih osjećaja i dajete mu do znanja da ste tu da mu pružite podršku.

Druga zamjena: Umjesto "Pazi"

Upozorenje "pazi" je nešto što roditelji najbrže izgovore u potencijalno opasnim situacijama, ali ta riječ djetetu zapravo ne pruža korisne informacije. Umjesto toga, puno je bolje reći nešto konkretnije.

Sophie predlaže specifične upute poput "Kamo ćeš staviti nogu?" ili "Čvrsto se drži za ogradu". Takve jasne upute pomažu djetetu da shvati što točno treba učiniti kako bi ostalo sigurno, umjesto da osjeća općenitu tjeskobu koju izaziva neodređeno upozorenje.

Foto: Pexels

Treća zamjena: Umjesto "Reci 'molim te'"

Mnogi roditelji inzistiraju da dijete kaže "molim te" svaki put kad nešto zatraži. No, ako to stalno ponavljate, dijete može pomisliti da treba čekati vašu uputu prije nego što upotrijebi tu riječ. Sophie nudi jednostavnije rješenje: samo ponovite ono što želite da dijete kaže.

"Dakle, ako dijete kaže 'banana', vi jednostavno recite 'banana, molim te'", objašnjava ona. Ovim pristupom, poznatim kao modeliranje, djetetu kroz primjer pokazujete kako se pristojno izražava, što mu pomaže da lakše usvoji lijepe manire.

Što kažu drugi roditelji?

Nakon objave videa, brojni roditelji su u komentarima podijelili svoja iskustva, potvrđujući koliko su često koristili fraze poput "pazi", piše Mirror.

Jedna je korisnica napisala: "O, Bože, ovo s 'pazi'. Bila sam grozna. Moja kći je bila sve o čemu sam ikad sanjala pa sam bila iznimno zaštitnički nastrojena prema njoj i to se vidi. Bilo mi je tako teško odmaknuti se i pustiti je da istražuje bez da stalno govorim 'pazi'." Stručnjakinja joj je odgovorila: "To je jedna od onih fraza koju i ja još uvijek povremeno izgovorim. U trenutku je tako teško sjetiti se nečeg drugog!"

Druga je korisnica dodala: "Posljednji savjet je tako jednostavan, ali toliko olakšava učenje lijepog ponašanja!" Sophie se složila i odgovorila: "Definitivno, to je ključna promjena."

Ovi jednostavni savjeti pokazuju kako svjesnim odabirom riječi roditelji mogu izgraditi bolju komunikaciju s djecom, smanjiti frustracije i potaknuti pozitivan razvoj. Priznavanje osjećaja, davanje jasnih uputa i učenje primjerom temelji su koji djeci pomažu da se osjećaju sigurno, shvaćeno i poštovano.

