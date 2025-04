Zavirite u vilu inspiriranu Jamesom Bondom: Prodaje se, a od cijene će vam se zavrtjeti

Na tržištu nekretnina pojavilo se pravo utočište luksuza – raskošna vila na Floridi, opremljena vlastitom sobom za masažu i impresivnom lagunom sa slanom vodom, traži novog vlasnika po cijeni od vrtoglavih 42 milijuna eura (45 milijuna američkih dolara). Smještena u sunčanoj američkoj saveznoj državi, ova rezidencija nudi sedam raskošnih spavaćih soba, deset kupaonica i obilje prostora, no ono što je izdvaja su jedinstveni sadržaji za ultimativni užitak i opuštanje.

Arhitektonsko remek-djelo inspirirano Europom

Nazvana "Palazzo di Lago", ova nekretnina opisana je u oglasu kao "arhitektonsko remek-djelo" i "jedan od najistaknutijih i besprijekorno izvedenih rezidencijalnih kompleksa u Sjedinjenim Državama". Prostire se na impresivnom jezerskom imanju veličine 10.117 četvornih metara, a samo zdanje pokriva ukupno nevjerojatnih 2.415 četvornih metara, od čega je 1.728 četvornih metara posvećeno luksuznom interijeru.

Dizajn vile inspiriran je mirnim glamurom talijanskog jezera Como i prožet zavodljivom privlačnošću filma "Casino Royale" o Jamesu Bondu. Opisana kao "oda eleganciji, privatnosti i sigurnosti", ova talijanska suvremena vila nije samo dom, već destinacija sama po sebi. Predstavlja spoj europskog glamura i blistavog sjaja Floride u besprijekornom, sofisticiranom izrazu nasljeđa, luksuza i životnog stila.

Raskošan interijer za vrhunski užitak

Ulazak u ovu po mjeri izgrađenu kuću vodi kroz veličanstveno dvokatno predvorje okupano mekim prirodnim svjetlom. S visokim stropovima od gotovo 9 metara i širokim staklenim stijenama, dizajn neprimjetno spaja luksuzni unutarnji život s mirnim vanjskim okruženjem.

Unutrašnjost otkriva svijet profinjenosti i zabave. Budući vlasnik može uživati u baru ukrašenom zlatom i mramorom, vinskom podrumu, privatnom kinu te impresivnoj garderobi inspiriranoj Chanelom. Za opuštanje tu su salon za cigare i jacuzzi, dok posebnu notu daje i privatna soba za masažu. Uz sedam spavaćih soba i deset kupaonica, kuća također nudi dva ureda izrađena po mjeri, brojne raskošne prostore za odmor i sobe, osiguravajući da nikada ne nedostaje prostora ili opcija za zabavu i relaksaciju tijekom cijele godine.

Vanjski raj s lagunom i teniskim terenom

Imanje ne zaostaje ni po pitanju vanjskih sadržaja. Elegantni, vijugavi prilaz vodi do vile okružene pomno njegovanim vrtovima. Glavna atrakcija eksterijera je raskošni bazen sa slanom vodom zapremnine 643.000 litara, dizajniran u stilu lagune, s vodopadima, ležaljkama za sunčanje i privatnim kabinama uz bazen.

Za ljubitelje sporta tu je privatni teniski teren, dok oni skloniji jedinstvenim igrama na otvorenom mogu uživati u šahovskoj ploči u prirodnoj veličini, osvijetljenoj reflektorima. Cijelo imanje odiše ekskluzivnošću i privatnošću, nudeći bijeg od svakodnevice u vlastitom malom raju.

Cijena luksuza: životni stil vrijedan milijuna

S cijenom od 42 milijuna eura, Palazzo di Lago predstavlja vrhunac luksuznog življenja. Nudi ne samo impresivnu arhitekturu i vrhunske sadržaje, već i jedinstveni životni stil koji spaja sofisticiranost europske rivijere s opuštenom atmosferom sunčane Floride. Ova nekretnina više je od kuće; ona je izjava, destinacija i proslava dizajna svjetske klase, filmske romantike i uzvišenog življenja.

Za one koji traže ultimativnu privatnost, neusporediv luksuz i priliku za posjedovanje jednog od najprestižnijih imanja u SAD-u, Palazzo di Lago predstavlja jedinstvenu priliku. To je mjesto gdje se europski glamur susreće s blistavilom Floride, stvarajući nasljeđe luksuza i profinjenog životnog stila, piše The Mirror.

POGLEDAJTE VIDEO: Najveće zvijezde u Los Angelesu ostale bez vila, Hrvati na sigurnom