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Izbjegnite neugodne mirise i iritaciju: Evo koliko često treba prati posteljinu ljeti

Izbjegnite neugodne mirise i iritaciju: Evo koliko često treba prati posteljinu ljeti
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Foto: Shutterstock

Održavanje higijene kreveta ljeti zahtijeva više truda, no benefiti su višestruki, stoga stručnjaci otkrivaju koliko često se treba prati posteljina

9.7.2026.
16:36
Magazin.hr
Shutterstock
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Ljetne vrućine donose duge dane i često i nemirne, sparne noći. U potrazi za spasom u klimatiziranim prostorima, jedno pitanje postaje ključno za kvalitetan san: koliko često bi trebalo prati posteljinu?

Uobičajena navika mijenjanja plahti jednom tjedno, koje se mnogi pridržavaju, tijekom ljetnih mjeseci jednostavno nije dovoljna. Pojačano znojenje i veća vlažnost zraka stvaraju idealne uvjete za razvoj mikroorganizama u krevetu, čineći ga manje higijenskim nego što se obično misli, piše Southern Living.

Izbjegnite neugodne mirise i iritaciju: Evo koliko često treba prati posteljinu ljeti
Foto: Shutterstock

Razlozi zašto treba češće prati posteljinu

Glavni razlog leži u pojačanom znojenju. Tijekom vrućih noći tijelo luči znatno više znoja i tjelesnih masnoća, koji se upijaju izravno u plahte i jastučnice. Ova mješavina, zajedno s mrtvim stanicama kože koje se prirodno odbacuju, postaje hranjiva podloga za bakterije i grinje. Toplina i vlaga dodatno ubrzavaju njihovo razmnožavanje, što može dovesti do neugodnih mirisa, ali i iritacija na koži ili pogoršanja akni.

Osim onoga što tijelo proizvodi, tu su i vanjski faktori. Ljeti su prozori češće otvoreni, čime u spavaću sobu ulazi veća količina alergena poput peludi i prašine. Oni se lako zadržavaju na tkanini, predstavljajući problem osobama koje pate od sezonskih alergija ili astme. Čak i ostaci krema za sunčanje i losiona za tijelo završavaju na plahtama.

Izbjegnite neugodne mirise i iritaciju: Evo koliko često treba prati posteljinu ljeti
Foto: Shutterstock

Nužnost češćeg pranja

Stručnjaci za higijenu stoga se slažu da je ustaljeni ritam pranja jednom tjedno potrebno značajno skratiti. Tonya Harris, stručnjakinja za toksine u okolišu, preporučuje pranje plahti i jastučnica svaka tri do četiri dana. Takav interval, tvrdi, dovoljan je za držanje bakterija, alergena i neugodnih mirisa pod kontrolom.

Stručnjak za čišćenje Nick Ross savjetuje: "Perite plahte čak dva puta tjedno, osobito tijekom izraženijih toplinskih valova. Posebnu pažnju trebali bi obratiti oni koji se pojačano znoje, osobe s osjetljivom kožom, alergijama ili astmom, kao i vlasnici kućnih ljubimaca koji spavaju s njima u krevetu. Za njih je češće pranje apsolutni imperativ za očuvanje zdravog okruženja za spavanje."

Način pranja posteljine

No, nije važna samo učestalost, već i metoda pranja. Kako bi se osiguralo uništenje grinja i bakterija, plahte je nužno prati na visokoj temperaturi.

Preporuka je odabrati program na najmanje 60 stupnjeva Celzija. Iako su moderni deterdženti učinkoviti i na nižim temperaturama, jedino viša temperatura jamči potpunu dezinfekciju. Prije pranja uvijek treba provjeriti deklaraciju na plahtama, jer osjetljiviji materijali možda ne podnose takve uvjete.

Tijekom ljeta se izbjegava korištenje omekšivača. Iako rublju daje mekoću i miris, omekšivač stvara tanak sloj na vlaknima tkanine koji smanjuje njezinu moć upijanja, što je ljeti izrazito nepoželjno.

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