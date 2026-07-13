Dok smo mi na plaži ova baka već je kupila sve božićne poklone: 'Želim biti sigurna'

Dok većina ljudi ljeti odmara, Anna Andrews (54) iz Birminghama u Velikoj Britaniji praktički je već riješila planove za Božić. Poklone za troje djece i četvero unučadi kupila je još u proljeće i strogo pazi na proračun od 800 funti. Iako se njezina spavaća soba na nekoliko mjeseci pretvara u skladište, predbožićni stres kod nje nema šanse. Možda zvuči ludo, ali zapravo je prilično praktično.

"Samo želim biti sigurna da nikoga neću zaboraviti. Imamo veliku obitelj'', objašnjava Anna. Božićne pripreme za sljedeću godinu počinje već na Svetog Stjepana (u Britaniji je to dan rasprodaja nakon Božića), kada kupuje ukrasni papir, oznake ili poklon vrećice na sniženju.

Darove kupuje tijekom cijele godine. "Svaki mjesec kupim jednu ili dvije stvari. Slušam o čemu unuci pričaju ili pitam njihove roditelje što bi željeli'', otkriva Anna svoj recept za sretan i miran Božić. Također svaki mjesec odvoji manji iznos novca namijenjen upravo božićnim poklonima.

Iako je sve poklone kupila mjesecima unaprijed, počinje ih pakirati tek 1. prosinca. Želi biti sigurna da nikoga nije zaboravila i da sva unučad dobiju jednako vrijedne poklone.

Njezina pedantnost pokazala se i kao neprocjenjiva. U studenom 2022. liječnici su joj dijagnosticirali rak dojke, a sljedeću godinu provela je na operacijama, kemoterapiji i radioterapiji. Božićne kupovine već je obavila, pa smatra da je tako imala barem jednu brigu manje u zahtjevnom razdoblju.

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