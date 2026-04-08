Pitali smo vas što pokloniti za prvu svetu pričest? 'Moja djeca nisu dobila ništa'

Sezona prvih pričesti je pred vratima, a s njom i vječna dilema – što pokloniti djetetu za taj poseban dan i koliko novca izdvojiti? Pitali smo vas za mišljenje: treba li dar biti simboličan, praktičan ili jednostavno onakav kakav netko može priuštiti?

Odgovori čitatelja koje su nam napisali na Facebook stranici Net.hr-a su prilično raznoliki. Mnogi vjeruju da je najvažnije darovati od srca, dok drugi naglašavaju kako je sasvim dovoljno dati onoliko koliko vam mogućnosti dozvoljavaju. Neki imaju prilično originalne i promišljene ideje, dok se dio mišljenja i dalje drži provjerenog klasika – novca u kuverti.

Među prijedlozima su se istaknuli i konkretniji darovi.

"Bibliju u stripu, od Verbuma. Moje dijete je bilo oduševljeno! Ako se dijete ide pričestiti sigurno u kući već postoji obična Biblija i nekako sumnjam da će ju u trećem osnovne početi čitati makar bila i personalizirana (što god to značilo budući da je sv. Pismo po definiciji personalizirano... svatko iz njega izvuče što mu treba u datom trenutku). U svakom slučaju zaista je odlično za početnike i za vježbanje čitanja", napisala je jedna čitateljica.

"Ja sam svojoj nećakinji stavila u kuvertu 100 eura i to je to", napisala je druga.

"Zlatni lančić sa križićem... ja sam uvijek tako... i u kuvertu bar 100 eura", piše jedan čitatelj.

"Ja sam unučadi poklonila Bibliju...", dodala je druga osoba.

"Dobru poučnu knjigu", zaključio je još jedan čitatelj.

"Koliko tko može. Neki poklon za uspomenu i novce u kuverti", napisao je drugi.

"Molitvenik", kratko i jasno, napisala je jedna osoba.

"Električni romobil", napisao je jedan čitatelj.

"Koliko može tko i da bude od srca", smatra jedna čitateljica.

"Ništa! Moja djeca nisu dobila ništa ni za jedan sakrament", napisala je jedna osoba.

Zaključak? Ne postoji jedinstven odgovor. Bilo da se odlučite za simboličan poklon, praktičnu stvar ili novčani dar – najvažnije je da dolazi s iskrenom namjerom i pažnjom.

