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Oskar Arngarden.jpg
Izvor: Instagram

Oskar Arngarden kaže da Crkva griješi kad su mladi u pitanju.

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"Neki me prate jer nisu navikli da vide svećenika koji je utreniran i tetoviran", rekao je Oskar.

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"Drugi me prate jer ih zanimaju treninzi koje objavljujem pa ih i sami rade“, dodao je.

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Kad je imao 14 godina počeo je razmišljati o svećeništvu.

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Teologiju je upisao 2005, a šest godina kasnije se zaredio.

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Kaže da je to odluka zbog koje nikad nije zažalio. Također, nije htio da ga to poljulja u ljubavi prema sportu, kojim se bavi otkad zna za sebe.

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"Sa 18 sam počeo više trenirati snagu, do tada sam igrao nogomet. Treniram pet dana tjedno", dodao je.

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"To mi daje energiju, zato najčešće treniram ujutro i tako lakše izguram dan“, pojasnio je.

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Dodaje i da Crkva ne vidi ništa sporno u tome što trenira.

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"Ima ljudi koji su više ili manje kritični, ali iznad svega je ljubav“, tvrdi te otkriva i što smatra najvećom greškom koju Crkva pravi.

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"Velika greška je što Crkva misli da može razgovarati s mladima, a da ih prije toga ne sasluša", dodao je.

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"Crkva neprestano opisuje što je ispravno, a što pogrešno, koja se iskustva ljudi računaju, koja ne", rekao je.

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"Mi, kao Crkva, moramo postati puno bolji najviše slušajući mlade, njihove priče i iskustva", rekao je Oskar.

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"S čime se oni bore i što ih pokreće, samo tako im vjera može postati relevantna", objasnio je.

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"Ja ne želim previše pričati, više volim slušati i naučiti nešto o osobi ispred sebe“, zaključuje.

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7.3.2023.
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