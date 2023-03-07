Oskar Arngarden kaže da Crkva griješi kad su mladi u pitanju.
Izvor: Instagram
Izvor: Instagram
Izvor: Instagram
Izvor: Instagram
Izvor: Instagram
Izvor: Instagram
Izvor: Instagram
Izvor: Instagram
Izvor: Instagram
Izvor: Instagram
Izvor: Instagram
Izvor: Instagram
Izvor: Instagram
Izvor: Instagram
Izvor: Instagram
Izvor: Instagram
'CRKVA GRIJEŠI...' / Ako nisi vjernica, postat ćeš radi njega! Nabildani svećenik zaludio žene tijelom, tetovažama i neobičnim izjavama
Ovog modernog predstavnika Evangeličke luteranske crkve na Instagramu prati gotovo 40.000 ljudi.
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