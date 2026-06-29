Sve su oči bile uprte u njih: O ovim se outfitima s BET Awardsa najviše priča

Sinoć je održana dodjela BET Awardsa 2026., koja je i ove godine okupila najveća imena glazbene, filmske i televizijske scene. No, prije nego što su nagrade pronašle svoje vlasnike, svu pozornost ukrao je crveni tepih na kojem su zvijezde pokazale svoje najupečatljivije modne kombinacije.

Od odvažnih krojeva i svjetlucavih haljina do elegantnih klasika i upečatljivih modnih detalja, slavne dame još su jednom dokazale da je BET Awards jedna od najglamuroznijih večeri u svijetu zabave.

Tko je zablistao u najljepšim kreacijama, a čiji su modni odabiri izazvali najviše komentara, pogledajte u našoj galeriji.