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UZAVRELI CRVENI TEPIH /

Sve su oči bile uprte u njih: O ovim se outfitima s BET Awardsa najviše priča

Sve su oči bile uprte u njih: O ovim se outfitima s BET Awardsa najviše priča
Foto: Xavier Collin/Image Press Agency/Avalon/Profimedia
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Sinoć je održana dodjela BET Awardsa 2026., koja je i ove godine okupila najveća imena glazbene, filmske i televizijske scene. No, prije nego što su nagrade pronašle svoje vlasnike, svu pozornost ukrao je crveni tepih na kojem su zvijezde pokazale svoje najupečatljivije modne kombinacije.

Od odvažnih krojeva i svjetlucavih haljina do elegantnih klasika i upečatljivih modnih detalja, slavne dame još su jednom dokazale da je BET Awards jedna od najglamuroznijih večeri u svijetu zabave.

Tko je zablistao u najljepšim kreacijama, a čiji su modni odabiri izazvali najviše komentara, pogledajte u našoj galeriji.

29.6.2026.
11:08
Hot.hr
Profimedia
Bet AwardsToaleteModne Kombinacije
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