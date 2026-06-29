Muškarci joj plaćaju da ismijava nogometaše tijekom SP-a: Već je zaradila vrtoglav iznos

Britanka Molly Stone planira dodatno zaraditi tijekom Svjetskog prvenstva u nogometu, iako ne prati utakmice niti je nogomet posebno zanima. Novac zarađuje tako što muškarcima snima neobične videozapise, a sada je pronašla novu priliku u nogometnoj euforiji.

Navijači joj plaćaju da obuče dres protivničke momčadi i ismijava ih ili ponižava. Ideju je dobila nakon što joj je jedan navijač Arsenala platio nekoliko stotina funti da ga zadirkuje u dresu Crystal Palacea.

Molly vjeruje da će tijekom SP-a imati još više sličnih zahtjeva. Tvrdi da mjesečno zarađuje oko 30 tisuća funti (oko 34.786,65), a ukupno je već zaradila oko dva milijuna funti.

Novac troši na putovanja, automobile, odjeću, kokoši i glazbenu karijeru. Kaže da se svog posla ne srami te da je podržavaju obitelj i dugogodišnji partner.