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NEOBIČAN BIZNIS /

Muškarci joj plaćaju da ismijava nogometaše tijekom SP-a: Već je zaradila vrtoglav iznos

Muškarci joj plaćaju da ismijava nogometaše tijekom SP-a: Već je zaradila vrtoglav iznos
Foto: Profimedia
Dok milijuni navijača širom svijeta prate nastupe svojih momčadi na Svjetskom prvenstvu u nogometu, Britanka Molly Stone planira na tome zaraditi.
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Britanka Molly Stone planira dodatno zaraditi tijekom Svjetskog prvenstva u nogometu, iako ne prati utakmice niti je nogomet posebno zanima. Novac zarađuje tako što muškarcima snima neobične videozapise, a sada je pronašla novu priliku u nogometnoj euforiji.

Navijači joj plaćaju da obuče dres protivničke momčadi i ismijava ih ili ponižava. Ideju je dobila nakon što joj je jedan navijač Arsenala platio nekoliko stotina funti da ga zadirkuje u dresu Crystal Palacea.

Molly vjeruje da će tijekom SP-a imati još više sličnih zahtjeva. Tvrdi da mjesečno zarađuje oko 30 tisuća funti (oko 34.786,65), a ukupno je već zaradila oko dva milijuna funti.

Novac troši na putovanja, automobile, odjeću, kokoši i glazbenu karijeru. Kaže da se svog posla ne srami te da je podržavaju obitelj i dugogodišnji partner.

29.6.2026.
8:57
Webcafe.hr
Profimedia
NovacSvjetsko Prvenstvo U NogometuNogomet
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