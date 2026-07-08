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KAKAV PREOKRET /

Sjećate li se Brooke Davis? Bila je u braku s TV ljepotanom, a danas ljubi ženu

Sjećate li se Brooke Davis? Bila je u braku s TV ljepotanom, a danas ljubi ženu
Foto: The Hollywood Archive/Hollywood Archive/Profimedia
Rođena 8. srpnja 1982. godine u Pasadeni u Kaliforniji, Sophia Bush odrastala je u kreativnom okruženju. Njezin otac bio je poznati fotograf, dok je majka vodila fotografski studio. Iako je tijekom školovanja više naginjala sportu nego glumi, upravo ju je školska kazališna predstava potaknula da se zaljubi u glumu i odabere put kojim će krenuti u životu.
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Američka glumica Sophia Bush, koja danas slavi 44. rođendan, već više od dva desetljeća uspješno gradi karijeru u televizijskoj i filmskoj industriji. Publika diljem svijeta najviše je pamti po ulozi Brooke Davis u kultnoj seriji 'One Tree Hill', no tijekom godina dokazala je da je mnogo više od tinejdžerske TV zvijezde. Danas je uspješna producentica, podcasterica i aktivistica koja se aktivno zalaže za društvene promjene.

 

 

8.7.2026.
9:55
Hot.hr
Media Punch, MediaPunch Inc/Alamy/Profimedia
Sophia BushOne Tree Hill
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