Sjećate li se Brooke Davis? Bila je u braku s TV ljepotanom, a danas ljubi ženu

Američka glumica Sophia Bush, koja danas slavi 44. rođendan, već više od dva desetljeća uspješno gradi karijeru u televizijskoj i filmskoj industriji. Publika diljem svijeta najviše je pamti po ulozi Brooke Davis u kultnoj seriji 'One Tree Hill', no tijekom godina dokazala je da je mnogo više od tinejdžerske TV zvijezde. Danas je uspješna producentica, podcasterica i aktivistica koja se aktivno zalaže za društvene promjene.