Zvijezda "One Tree Hilla" Sophia Bush je devet mjeseci razvoda od Granta Hughesa, izjavila da se identificira kao queer. U intervjuu za Glamour je rekla kako njezino priznanje dolazi u godini u kojoj je javnost najagresivnija prema LGBTQIA+ zajednici.

"Nekako mrzim pomisao na to da izlazim u javnost s ovim u 2024. godini. Ali duboko sam svjesna da ovaj razgovor vodimo u godini kada vidimo najagresivnije napade na LGBTQIA+ zajednicu u modernoj povijesti", rekla je glumica.

Sophia je priznala da je jako dobar osjećaj napokon priznati kako se osjeća.

"Želim da rodno izražavanje dobije poštovanje i čast koje zaslužuje. Iskusila sam toliko sigurnosti, poštovanja i ljubavi u queer zajednici", rekla je i dodala: "Mislim da je riječ koja me najbolje definira, queer. Ne mogu to reći bez smijanja i to je jako dobar osjećaj."

Nije joj bilo lako...

Bush je napisala da je dugo razmišljala o ovome. Zakomplicirao se i njezin odnos s Hughesom, toliko da je u travnju 2022. razmišljala o otkazivanju njihova vjenčanja u lipnju 2022.

"Prijatelji i fanovi su mi govorili koliko je uzbudljiva ova prekretnica u životu i kako sam izgledala sretno, a ja nisam osjećala ništa. Kod kuće mi nije bilo lako, ali svi kažu da je brak težak, zar ne?", kaže glumica.

Foto: Profimedia Foto: Profimedia Sophia Bush i Grant Hughes

Dok je prolazila kroz razvod 2023., potražila je podršku među grupom žena, a upravo je tada produbila svoju vezu s nogometnom zvijezdom Ashlyn Harris koju je prvi put upoznala 2019. godine. Njihovi su osjećaji jedno prema drugoj rasli dok su se oporavljali od raspada svojih brakova.

"Nisam očekivala da ću pronaći ljubav u trenutku dok sam tražila podršku. Mislim da je lako ne vidjeti nešto što je toliko dugo bilo pred tobom, kako to ne bi gledao kao opciju. Ono što sam vidjela bila je prijateljica sa sretnim životom i sada znam da je isto mislila o meni", prisjetila se Bush, ističući da su ona i Harris na kraju otišli na večeru koja je trajala četiri i pol sata prije nego štoo su krenule istraživati svoj odnos.

Podsjetimo, Sophie je u vezi s nogometnom zvijezdom Ashlyn Harris od prošle godine.

Foto: Profimedia Foto: Profimedia Ashlyn Harris i Sophia Bush

