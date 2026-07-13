Šarmer koji je osvajao terene i tribine: Sjećate li se Slavena Bilića od prije 30 godina?

Od mladog hajdukovca s dugom kosom do jednog od najprepoznatljivijih lica hrvatskog nogometa, Slaven Bilić (57) tijekom desetljeća mijenjao je izgled, uloge i nogometne izazove, ali nikada nije izgubio ono po čemu je postao prepoznatljiv: karizmu, temperament i strast prema igri.

Splićanin, pravnik po struci i roker u duši, prošao je put od borbenog stopera i reprezentativnog junaka iz 1998. do trenera koji je vodio klubove diljem svijeta. Kroz fotografije pogledajte kako se mijenjao čovjek koji je obilježio generacije navijača.