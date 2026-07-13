Vrućina ih potjerala na Dravu: Zgodne legice ukrale pažnju na osječkoj Kopiki

Osječka Kopika i ove je srpanjske nedjelje bila jedno od najtraženijih mjesta za bijeg od vrućine. Sunčano vrijeme i visoke temperature privukli su brojne Osječane i njihove goste koji su osvježenje potražili na najvećoj i jednoj od najljepših riječnih plaža u Hrvatskoj.

Zbog povijesno niskog vodostaja Drave, pješčana plaža ove je godine veća nego inače pa su posjetitelji mogli prošetati gotovo sve do zaštitnih plutača koje označavaju granicu kupališta. Prizori kakvi se rijetko viđaju dodatno su obilježili ovu ljetnu nedjelju.

Dok su se jedni rashlađivali u rijeci, drugi su uživali u opuštenoj atmosferi beach barova uz hladna pića, a nije nedostajalo ni rekreacije. Na pijesku se, kao i svakog ljeta, igrala odbojka, a Kopika je još jednom potvrdila status omiljenog ljetnog okupljališta.

Kako je izgledala još jedna vruća nedjelja na osječkoj Kopiki, pogledajte u galeriji.

Galeriju s Kopike donosi SiB.net.hr