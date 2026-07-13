Mrežice, šljokice i golišava izdanja: Ovako je izgledalo finale Ultre u Splitu

Treća i posljednja večer Ultra Europe festivala donijela je vrhunac trodnevnog spektakla u Parku mladeži. Već od ranih večernjih sati partijaneri iz svih krajeva svijeta počeli su pristizati na stadion, spremni za još jednu noć plesa koja je potrajala sve do izlaska sunca.

Ovogodišnje finale obilježila su iznimno izazovna modna izdanja. Minijaturni topići, prozirni materijali, mrežaste haljine, šljokice, neon, duboki izrezi i golišave kombinacije dominirali su među posjetiteljicama, dok su brojni festivalaši bez zadrške pokazali kako Ultra nije samo glazbeni spektakl, već i modna pista na otvorenom.

Kaubojski šeširi, lepeze, upečatljiv make-up i efektni modni dodaci dodatno su upotpunili kreativne kombinacije koje su mamile poglede na svakom koraku. Dok su jedni birali elegantniji festivalski stil, drugi su otišli korak dalje i pojavili se u ekstravagantnim outfitima koji su teško mogli proći nezapaženo.

U našoj galeriji pogledajte tko je posljednje večeri Ultre privukao najviše pogleda i koja su se golišava festivalska izdanja najviše istaknula u moru šljokica, boja i dobre zabave.