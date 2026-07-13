Dvije i pol minute čistog kaosa: Trkači pokušali preduhitriti razjarene rogove, neki su izvukli deblji kraj

Šest je ljudi ozlijeđeno u nedjelju tijekom pretposljednje utrke s bikovima na festivalu San Fermin 2026., dok su bikovi rase Miura protutnjali ulicama Pamplone u nešto više od dvije i pol minute, izvještavaju španjolski mediji.

Događaj u kojem su glavne zvijezde bili pripadnici krda Lora del Rio iz Seville organiziran je pod povećanim rizikom jer su ogromne životinje, svaka teška oko 600 kilograma, trčale u poprilično zbijenom prostoru, zbog čega je nekoliko trkača palo u gužvi i međusobno se sudarilo.

Bikovi rase Miura, poznati su po svojoj impozantnoj veličini i nepredvidivom temperamentu. Ovogodišnja skupina uključivala je šest bikova od kojih svi teže više od 600 kilograma i imaju tradicionalnu boju dlake.

Stotine trkača sudjelovalo je u utrci koja je krenula u nedjelju u osam ujutro. Bikovi su stigli do arene za dvije minute i 34 sekunde, ali su odgodili ulazak u torove nakon što su obišli ring, produljujući ukupno trajanje utrke.

Prema španjolskim medijima, atmosfera je bila napeta dok su se trkači i bikovi probijali kroz uske ulice.

Jedan je trkač zadobio povrede lica, a mnogi drugi su imali sreće da nisu teže ozlijeđeni tijekom subotnje utrke s bikovima. Još je 12 ljudi zatražilo liječničku pomoć zbog raznih ozljeda, potvrdila je Sveučilišna bolnica Navarra.

Ozlijeđen je i Amerikanac s Floride koji je slomio gležanj, prenosi CBS News.

Crni bik se u subotu odvojio od čopora na početku utrke i zabio se u skupinu trkača, udarivši jednoga rogom u lice. Nije poznato je li to bio trenutak kada je trkač ozlijeđen.

Ove utrke s bikovima u španjolskoj Pamploni održavaju se svake godine u srpnju u spomen na zaštitnika grada. Festival privlači posjetitelje iz cijelog svijeta, a mnogi od njih i fizički sudjeluju u trkama gdje pokušavaju prestići životinje duž rute koja se proteže kroz uske ulice starog grada Pamplone.