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Jesu li Messi i Infantino najljepši ljubavni par Svjetskog? Ekipa ih rešeta urnebesnim memovima

Jesu li Messi i Infantino najljepši ljubavni par Svjetskog? Ekipa ih rešeta urnebesnim memovima
Foto: Društvene mreže, generirao UI
Predsjednik FIFA-e Gianni Infantino nikad nije skrivao svoje divljenje prema Lionelu Messiju, međutim nakon kontroverzne pobjede Argentine nad Egiptom u osmini finala Svjetskoga prvenstva, optužbe o favoriziranju prerasle su u otvoreni bijes.
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Predsjednik FIFA-e Gianni Infantino nikad nije skrivao svoje divljenje prema Lionelu Messiju, međutim nakon kontroverzne pobjede Argentine nad Egiptom u osmini finala Svjetskoga prvenstva, optužbe o favoriziranju prerasle su u otvoreni bijes, a brojne su potaknule i da svoje osjećaje izraze pomoću memova.

Ne čudi budući da je odnos Giannija Infantina i Lionela Messija već je godinama pod lupom javnosti. Uostalom, predsjednik FIFA-e nebrojeno je puta javno hvalio argentinskog genija te je njegovo divljenje često znalo prijeći granicu profesionalne neutralnosti.

13.7.2026.
12:09
Webcafe.hr
Generirao UI
Lionel MessiGianni InfantinoSvjetsko Prvenstvo 2026.
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