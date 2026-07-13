Jesu li Messi i Infantino najljepši ljubavni par Svjetskog? Ekipa ih rešeta urnebesnim memovima

Predsjednik FIFA-e Gianni Infantino nikad nije skrivao svoje divljenje prema Lionelu Messiju, međutim nakon kontroverzne pobjede Argentine nad Egiptom u osmini finala Svjetskoga prvenstva, optužbe o favoriziranju prerasle su u otvoreni bijes, a brojne su potaknule i da svoje osjećaje izraze pomoću memova.

Ne čudi budući da je odnos Giannija Infantina i Lionela Messija već je godinama pod lupom javnosti. Uostalom, predsjednik FIFA-e nebrojeno je puta javno hvalio argentinskog genija te je njegovo divljenje često znalo prijeći granicu profesionalne neutralnosti.