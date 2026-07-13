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LJEPOTA BEZ GRANICA /

Ultra nije samo glazba - pogledajte jedne od najzgodnijih djevojaka s popularnog festivala u Splitu

Ultra nije samo glazba - pogledajte jedne od najzgodnijih djevojaka s popularnog festivala u Splitu
Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Festival je pokrenut u Miamiju 1999. godine, a hrvatsko izdanje održava se od 2013. godine i jedno je od najvećih europskih događanja elektroničke glazbe.
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Ultra Europe ponovno je pretvorio Split u središte svjetske elektroničke glazbe, okupljajući tisuće obožavatelja iz svih krajeva svijeta. Uz spektakularne nastupe najvećih DJ imena, impresivnu produkciju i energiju koja traje do ranih jutarnjih sati, festival već godinama predstavlja jedan od najprepoznatljivijih glazbenih događaja u Hrvatskoj. No Ultra nije samo glazba – to je spoj plesa, mode i nezaboravnih iskustava. Pogledajte galeriju i otkrijte najzapaženije festivalske kombinacije, najviše energije i djevojke koje su svojim stilom i osmijehom dodatno uljepšale atmosferu najvećeg partyja ljeta.

13.7.2026.
11:27
Karla Pavleković
Ivana Ivanovic/PIXSELL
UltraPartySplitUltra EuropeOutfiti
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