Opasno, zapušteno i prljavo: Ovako izgleda mjesto koje bi Zagrepčani trebali voljeti

Igrališta koja su blago rečeno u raspadnutom stanju, sanitarni čvorovi koji nisu ni malo čisti, opasno otvoreni šahtovi i dotrajala urbana oprema - da, to nam dočaravaju fotografije s kojima nam se javio čitatelj i upozorio na stanje na popularnom sportsko-rekreacijskom centru u Zagrebu - Jarunu.

Sve ovo zaista otvara pitanje koliko i ulaže li se uopće u održavanje Jaruna, mjesta gdje vrijeme provode i mladi i stari, sportaši i kreativci, svi oni željni prirode.

Kada ste tamo, naravno ima i puno lijepih stvari kojima mnoge zapadnu za oko (ili smo se već priviknuli na one loše pa ih ni ne primjećujemo), ali stanje je zaista zabrinjavajuće. Na prvi pogled Jarun i dalje izgleda kao mjesto na kojem se Zagrepčani rado okupljaju, no dovoljno je skrenuti nekoliko koraka s glavnih staza da se otkrije sasvim druga slika.

Dugotrajno neodržavanje

Fotografije snimljene na više lokacija Jaruna pokazuju niz problema koji ukazuju na dugotrajno neodržavanje pojedinih dijelova kompleksa.

Posebno upada u oči dječje igralište te sanitarni čvor. Drvene i metalne sprave nose vidljive tragove trošenja, boja se ljušti, pojedini elementi djeluju oštećeno, a sve je puno i (uvredljivih) grafita.

Još lošiji dojam ostavljaju sanitarni čvorovi. Istrošene keramičke pločice, dotrajala oprema i prljavština stvaraju prostor koji teško odgovara standardu kakav bi se očekivao na jednoj od najpoznatijih zagrebačkih rekreacijskih lokacija. Na pojedinim fotografijama vide se i tragovi vandalizma te oštećena vrata i pregrade.

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Opasni šahtovi

Ni tu nije kraj. Na više mjesta nalaze se otvoreni ili oštećeni šahtovi uz prometnice i pješačke staze. Neki imaju pomaknute ili oštećene poklopce, dok su drugi potpuno otvoreni što izaziva veliku opasnost za pješake i bicikliste, a osobito u večernjim satima ili pri slabijoj vidljivosti.

Ima tu još svega u što ćete se najbolje uvjeriti i u našoj velikoj galeriji fotografija.

Jarun nije samo sportsko-rekreacijski centar nego i jedno od najprepoznatljivijih javnih mjesta u Zagrebu. Svakodnevno ga koriste trkači, biciklisti, obitelji s djecom, sportaši i brojni turisti. Upravo zato stanje pojedinih objekata i infrastrukture izaziva pitanje jesu li redovito održavanje i ulaganja dovoljno usklađeni s važnošću prostora.

O svemu smo se obratili nadležnima, gradskoj upravi Upravljanje sportskim objektima, ali i samom Gradu Zagrebu pod čijom je nadležnošću. Zanima nas tko i koliko često radi na održavanju Jaruna, tko je na kraju odgovoran i koliko se brine o zaštiti građana koji tamo borave, a osobito djeca. Odgovor do objave ovog teksta nismo primili, ali čim ga primimo isti ćemo i objaviti.