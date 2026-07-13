Glamur na finalu Wimbledona: Poznata Bošnjakinja zasjenila J.Lo, Kidman i ostale

Talijanski tenisač Jannik Sinner osvojio je Wimbledon, treći Grand Slam turnir u sezoni, nakon što je u finalnom dvoboju dugom gotovo četiri sata svladao Nijemca Alexandera Zvereva rezultatom 6-7 (7), 7-6 (2), 6-3, 6-4. Sinner je time obranio naslov u All England Clubu te postao deseti tenisač u Open eri kojem je to pošlo za rukom. Prije njega wimbledonski naslov uspješno su obranili Rod Laver, John Newcombe, Björn Borg, John McEnroe, Boris Becker, Pete Sampras, Roger Federer, Novak Đoković i Carlos Alcaraz. Rekord drže Borg i Federer, koji su Wimbledon osvajali pet puta zaredom.

Slavni i poznati

Za 24-godišnjeg Talijana ovo je ukupno peti Grand Slam naslov u karijeri. Prethodno je osvojio dva Australian Opena i jedan US Open.

Finale Wimbledona, najprestižnijeg teniskog turnira na svijetu, oduvijek je bilo više od samog sporta. To je prvorazredni društveni događaj, mjesto gdje se susreću članovi kraljevskih obitelji, holivudske zvijezde, glazbene ikone i sportski velikani i na kojem svi zajedno uživaju u vrhunskom tenisu i pritom budu viđeni. Izdanje 2026. godine nije bilo iznimka...

Dok je Jannik Sinner na Središnjem terenu branio prošlogodišnji naslov protiv Alexandera Zvereva, tribine su bile ispunjene poznatim licima, a posebnu pozornost privlačila je Sinnerova partnerica, danska manekenka Laila Hasanović, čija je elegancija i smirena podrška bila u savršenom skladu s otmjenošću turnira, prenosi The Sun. Laila Hasanović poznati model i bivša miss Universe koja je u Wimbledonu plijenila pažnju fotoreportera.

Nedjeljno poslijepodne u jugozapadnom Londonu ponudilo je vrhunski tenis, dramu i, naravno, nezaobilaznu dozu glamura. No, s obzirom na to da su dnevne temperature dosezale gotovo 30 Celzijevih stupnjeva, nije bilo iznenađenje što je zvijezda iz Kopenhagena pronašla način kako se rashladiti. Hasanović je poglede privlačila svojim elegantnim izdanjem na tribinama, gdje je meč pratila s ručnim lepezom kako bi se lakše nosila s vrućinom. Taj praktičan modni dodatak bio je čest prizor među gotovo 15.000 gledatelja na kultnom teniskom stadionu, koji su na razne načine pokušavali ublažiti ljetne vrućine.

Hasanović je s ponosom promatrala lijepu sportsku gestu svog partnera prema suparniku na terenu. Razloga za zadovoljstvo imala je i nakon što je Sinner uspješno obranio naslov. Talijan je do pobjede stigao nakon preokreta, iako je izgubio prvi set. U jednom trenutku Zverev je proklizao pokušavajući vratiti lopticu te je pao na teren, vidno u bolovima.

Sinner je odmah potrčao oko mreže kako bi provjerio je li njegov suparnik dobro, a potom mu pomogao ustati kako bi se meč mogao nastaviti. Zanimljivo, upravo je nakon pobjede nad Zverevom u finalu ATP turnira u Beču prošlog listopada prvi put javno potvrdio vezu s Hasanović.

Tada je manekenku nazvao "svojom djevojkom".

Hasanović dobro poznaje pritisak koji donosi praćenje partnera u vrhunskom sportu.Naime, tri godine bila je u vezi s vozačem Mickom Schumacherom, s kojim je prekinula u travnju 2025. godine.

Kraljevska loža kao epicentar glamura

Srce društvenog života Wimbledona kuca u Kraljevskoj loži, ekskluzivnom prostoru sa samo sedamdeset četiri sjedala od tamnozelene vrbe. Pozivnicu za ovo prestižno mjesto, koje postoji od 1922. godine, osobno upućuje predsjednik All England Cluba, a popis gostiju je strogo čuvana tajna sve do samog dana meča. Gosti ne dobivaju samo najbolje poglede na teren, već i ručak u klupskoj kući te popodnevni čaj, što cijelo iskustvo čini jedinstvenim.

Ove godine, ložu su predvodili članovi britanske kraljevske obitelji. Princeza od Walesa, Catherine, pokroviteljica kluba, plijenila je pažnju u elegantnoj maslinastozelenoj haljini, a uz nju su bili princ William te njihova djeca, princ George i princeza Charlotte, usklađeni u plavim tonovima. Njima su se pridružili i drugi članovi obitelji, poput princa Michaela od Kenta s djecom.

No, kraljevska obitelj dijelila je prostor s pravom holivudskom elitom. U loži su viđeni veterani poput dvostrukog oskarovca Dustina Hoffmana, zatim Rami Malek, poznat po ulozi Freddieja Mercuryja, te majstor komedije Ben Stiller sa suprugom Christine Taylor. Svijet mode i filma predstavljao je moćni četverac: legendarna urednica Voguea, Anna Wintour, sjedila je pokraj glumice Sienne Miller, dok je blizu njih bila i australska zvijezda Nicole Kidman. Diplomatski ton finalu dali su visoki dužnosnici iz Italije i Njemačke, koji su došli podržati svoje sunarodnjake na terenu. Prisutnost talijanskog veleposlanika Fabija Cassesea i njemačkog kancelara Friedricha Merza potvrdila je važnost ovog sportskog okršaja na najvišoj razini. Pravila odijevanja u loži su stroga: od muškaraca se očekuju odijelo i kravata, a poznat je slučaj iz 2015. kada vozaču Formule 1 Lewisu Hamiltonu nije bio dopušten ulazak zbog "nesporazuma oko pravila odijevanja".

Tko je Laila Hasanović, ljepotica koja je osvojila srce teniskog asa?

Iako je u vezi s jednim od najpoznatijih sportaša današnjice, Laila Hasanović je i sama uspješna i svestrana mlada žena. Rođena u Danskoj, s korijenima iz Srebrenice u Bosni i Hercegovini, izgradila je impresivnu karijeru kao model i poduzetnica. Finalistica izbora za Miss Universe Danske, surađivala je s poznatim modnim brendovima poput The Garment i OpéraSPORT te je bila zaštitno lice za Armani Beauty.

Njezina popularnost vidljiva je i na društvenim mrežama, gdje je na Instagramu prati više od pola milijuna ljudi, dok na TikToku ima preko 300.000 pratitelja. No, Laila nije samo lice s naslovnica; ona je i osnivačica vlastitog kozmetičkog brenda, NRD55, koji nudi proizvode za samotamnjenje. Njezina filozofija temelji se na "naglašavanju onoga što je već tu", s fokusom na prirodan i zdrav sjaj kože.

Prije veze sa Sinnerom, bila je tri godine u vezi s vozačem Formule 1, Mickom Schumacherom, sinom legendarnog Michaela Schumachera. Navodno je bila jedna od rijetkih osoba izvan najužeg kruga obitelji koja je imala priliku posjetiti Michaela nakon njegove teške nesreće. Veza sa Sinnerom započela je u svibnju 2025., a od tada je njegova stalna podrška na turnirima diljem svijeta, od Pariza do New Yorka. Unatoč javnoj prirodi njihovih karijera, par se trudi zadržati svoju privatnost. Rijetko objavljuju zajedničke fotografije, a Sinner je u jednom intervjuu za talijanski Vanity Fair objasnio svoj stav: "Volim razgovarati o tenisu, ali što se tiče mog privatnog života, želim ga sačuvati. Želim zaštititi ljude koji su mi najbliži i držati ih podalje od svega ovoga." Laila svojom prisutnošću dokazuje da je moguće biti podrška u svijetu vrhunskog sporta, a istovremeno graditi vlastiti uspješan put.

Wimbledon kao društveni događaj sezone

Iako je finale uvijek vrhunac, cijeli dvotjedni turnir u Wimbledonu predstavlja svojevrsni festival sporta i glamura. Svakog dana, tribine i lože All England Cluba posjećuju poznata lica iz svih sfera javnog života. Tijekom ovogodišnjeg turnira, lista slavnih bila je doista impresivna. U subotu, na ženskom finalu u kojem je slavila Linda Noskova, u Kraljevskoj loži viđena je holivudska ikona Jodie Foster, uz teniske legende poput Billie Jean King i Marije Šarapove.

Prethodnih dana, kroz vrata kluba prošli su glumci poput Benedicta Cumberbatcha, Toma Hiddlestona, Andrewa Garfielda, Keire Knightley i zvijezde serije "Bridgerton" Simone Ashley. Prisutni su bili i pjevači kao što su Jennifer Lopez i Raye, ali i sportske legende poput osmerostrukog olimpijskog pobjednika Usaina Bolta i bivšeg nogometaša Davida Beckhama, koji je tradicionalni gost. Prisutnost tolikog broja zvijezda potvrđuje da Wimbledon nije samo natjecanje za najvažniji teniski trofej, već i nezaobilazna postaja na globalnom društvenom kalendaru, mjesto gdje se tradicija, sport i moderna kultura spajaju na jedinstven način.

Završetkom još jednog izdanja Wimbledona, ostaju uspomene na vrhunske mečeve, sportske drame i trenutke koji slave ljudsku ustrajnost. Jannik Sinner je još jednom potvrdio svoju dominaciju na travi, no priča o Wimbledonu 2026. ostat će zapamćena i po nevjerojatnoj konstelaciji zvijezda koja je došla svjedočiti povijesti. Od kraljevske obitelji do holivudske elite, svi su bili dio spektakla koji potvrđuje da je Wimbledon mnogo više od tenisa. On je globalni fenomen koji slavi izvrsnost u svakom pogledu.