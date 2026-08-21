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Seks skandali koji su tresli Hollywood: Njihove privatne snimke završile su pred očima javnosti

Seks skandali koji su tresli Hollywood: Njihove privatne snimke završile su pred očima javnosti
Foto: -/Shutterstock Editorial/Profimedia
Privatna snimka Pamele Anderson i njezina tadašnjeg supruga Tommyja Leeja ukradena je iz njihova doma sredinom 90-ih, a kasnije je dospjela u javnost. Slučaj je postao jedan od prvih velikih celebrity skandala povezanih s privatnim snimkama koje su se masovno distribuirale.
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Hollywood je oduvijek bio pun ljubavi, afera i sočnih skandala, no neke su slavne zvijezde otišle korak dalje i njihove privatne snimke neočekivano su završile u javnosti. Od Pamele Anderson i Tommyja Leeja do Kim Kardashian, Paris Hilton i Hulka Hogana, intimni trenuci poznatih pretvorili su se u globalne skandale koji su punili naslovnice.

Neki su snimke napravili tijekom ljubavnih veza, drugi su tvrdili da su im privatni materijali ukradeni, a pojedini su zbog njihove objave završili i na sudu. U galeriji pogledajte koje su slavne dame i muškarci imali najsočnije skandale i kako su njihove privatne snimke postale jedna od najvećih tema showbiz svijeta.

21.8.2026.
15:28
Hot.hr
PROFIMEDIA
SkandalKim KardashianParis HiltonPamela AndersonHulk HoganTommy LeeBlac Chyna
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