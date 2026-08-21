Seks skandali koji su tresli Hollywood: Njihove privatne snimke završile su pred očima javnosti

Hollywood je oduvijek bio pun ljubavi, afera i sočnih skandala, no neke su slavne zvijezde otišle korak dalje i njihove privatne snimke neočekivano su završile u javnosti. Od Pamele Anderson i Tommyja Leeja do Kim Kardashian, Paris Hilton i Hulka Hogana, intimni trenuci poznatih pretvorili su se u globalne skandale koji su punili naslovnice.

Neki su snimke napravili tijekom ljubavnih veza, drugi su tvrdili da su im privatni materijali ukradeni, a pojedini su zbog njihove objave završili i na sudu. U galeriji pogledajte koje su slavne dame i muškarci imali najsočnije skandale i kako su njihove privatne snimke postale jedna od najvećih tema showbiz svijeta.