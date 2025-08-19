Otkrivene poruke liječnika optuženih za smrt Matthew Perryja: 'Pitam se koliko će ovaj moron platiti'

Odvjetnik Martin Estrada, koji predvodi slučaj u vezi sa smrću glumca Matthewa Perryja, otkrio je sadržaj poruka koje su razmjenjivali dvojica liječnika optuženih za ubojstvo. Poruke su, prema njegovim riječima, bile uznemirujuće i jasno ukazuju na to da su osumnjičeni cijelu situaciju gledali kao mogućnost za zaradu.

Foto: Profimedia

Perry, poznat po ulozi Chandlera u popularnoj seriji Prijatelji, preminuo je u listopadu 2023. godine. Pronađen je u hidromasažnoj kadi u svojoj kući u Los Angelesu. Obdukcija je pokazala da su uzrok smrti bili „akutni učinci ketamina“ i utapanje.

U sklopu istrage uhićeno je pet osoba, uključujući liječnike Salvadora Plasenciju i Marka Chaveza. Obojica su priznala da su opskrbljivali Perryja ketaminom.

Jedna od poruka koje su razmjenjivali – i koju je Estrada predstavio javnosti – pokazuje ciničan ton razgovora između liječnika: „Pitam se koliko će ovaj moron platiti“, navodno je napisao Plasencia, na što su nastavili raspravu o cijeni droge.

Foto: Profimedia

U ITV-jevom dokumentarcu Matthew Perry: Holivudska tragedija, Estrada je dodatno komentirao kako je jasno da su liječnici djelovali isključivo iz financijskih pobuda. Prema optužnici, Plasencia je u samo mjesec dana isporučio Perryju 20 bočica ketamina u zamjenu za čak 55.000 dolara.

„Svjesno su ignorirali ispravne medicinske protokole. I sami su znali da način na koji su Perryju davali ketamin nije bio primjeren, ali su to opravdavali potencijalnom zaradom“, rekao je Estrada.

Chavez je priznao krivnju za urotu oko distribucije ketamina, a prijeti mu do 10 godina zatvora. Plasenciji, koji je suočen s četiri točke optužnice, prijeti maksimalna kazna od 40 godina.

U cijeli slučaj uključen je i Perryjev asistent Kenneth Iwamasa, koji je također priznao da je nabavljao ketamin za glumca. Erik Fleming priznao je krivnju i distribuciju koja je, prema optužbi, dovela do smrti. Suđenje petoj optuženoj, Jasveen Sanghi, poznatoj i pod nadimkom „Kraljica ketamina“, zakazano je za rujan – a suočava se s pet točaka optužnice.

Posjetimo, preminuli glumac bi danas slavio svoj 56. rođendan.

