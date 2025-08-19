Oglasila se Dalija Orešković nakon prozivke s oltara: Uputila poruku Vlatki Pokos

Pjevačica Vlatka Pokos (55) posljednjih dana našla se u središtu medijske pažnje nakon što se svojim objavama osvrnula na aktualne društvene i političke teme. Posebno je odjeknula njezina reakcija na propovijed sinjskog gvardijana fra Marinka Vukmana, koji je s oltara tijekom misnog slavlja na dan Velike Gospe prozvao saborsku zastupnicu Daliju Orešković (48).

Pokos je stala na stranu zastupnice te je u svojoj objavi na Instagramu poručila: “Hvala Daliji, hrabroj ženi koja se usudi govoriti istinu! Oporba, sramite se!”.

Nedugo nakon toga, oglasila se i Orešković putem svog Facebook profila te zahvalila Vlatki na podršci.

"Hvala Vlatki Pokos, hvala svima koji su unatoč našim međusobnim razlikama u stavovima, političkim preferencijama, pa čak i stilu izražavanja, stali u obranu vrijednosti građanskog društva, ideje za koju smo već pomislili da je uništena na ovim prostorima. Sve te međusobno različite glasove ljudi iz javnog života kao i nebrojenih građana koji su se svojim komentarima na društvenim mrežama izložili uvredama i napadima, doživljavam kao poziv na jednu drugu vrstu zajedništva", napisala je.

"Zajedništva u kojem će svod koji nas povezuje biti tolerancija, a ne netrpeljivost bukača koji misle da je njihova interpretacija vjere jedini prihvatljiv oblik postojanja. Naglašavam da se ovdje ne radi o stranačkom svrstavaju, već o izražavanju onoga što bi trebao biti naš zajednički nazivnik, a to je izgradnja demokratskog društva u kojem se promiču i štite ljudska prava i sloboda osobnog odabira, kao i solidarnost s različitima", dodala je.

"Ovo ljeto obilježila su društvena previranja koja su ugrozila naš Ustav, naš identitet, našu osjećaj sigurnosti i mira. U vremenu u kojem se gromoglasno poziva na spremnost za nove ratove u ime jedne vjere i nacije, ljekoviti su glasovi onih koji žive u muzici i stihovima Hrabrih ljudi i Nade! Od srca sam uz vas, uvijek i do kraja", zaključila je.

Podsjetimo, fra Marinku Vukmanu zasmetalo je što je saborska zastupnica Dalija Orešković kritizirala izbornika hrvatske nogometne reprezentacije Zlatka Dalića, koji je nakon mise u sinjskoj bazilici govorio o vjeri, domoljublju i mladima u Hrvatskoj, prenose domaći mediji.

"Neka se sakriju u mišju rupu i neka se srame kao neke Oreškovićke kada prigovaraju našem izborniku Daliću što on ima tražiti u Sinju i pozivati na hrvatsko zajedništvo. Neka se ona srami!", rekao je fra Marinko Vukman, prenosi Dalmacija News.

