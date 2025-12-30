Legenda Barcelone ponovno oblači dres: Neviđena situacija u španjolskom nogometu

Nogomet je navikao na neobične povratke, ali ovaj spada u one rijetke. Gerard Piqué, legendarni branič Barcelone i bivši reprezentativac Španjolske, odlučio je ponovno obući kopačke i to u klubu kojem je ujedno i vlasnik. FC Andorra objavila je da će Piqué postati njihovo prvo zimsko pojačanje, čime se 38-godišnjak vraća iz igračkog umirovljenja.

Iako je posljednjih godina bio isključivo u upravljačkoj ulozi, Piqué je procijenio da momčadi može pomoći i izravno na terenu.

Andorra se nakon 19 kola nalazi u donjem dijelu ljestvice druge španjolske lige, a dolazak igrača s njegovim iskustvom trebao bi stabilizirati obranu i donijeti dodatnu dozu autoriteta u svlačionici.

Povratak dolazi u osjetljivom trenutku za klub, koji se nedavno suočio s novim financijskim sankcijama. Upravo zato Piqué je odlučio donirati dio svoje igračke plaće kako bi pomogao u pokrivanju kazni, čime je dodatno naglasio osobnu uključenost u projekt koji vodi.

Prema najavama iz kluba, Piqué bi mogao debitirati već u prvoj utakmici nove godine, 4. siječnja, na gostovanju kod Ceute. Ako se to dogodi, bit će to jedna od nesvakidašnjih scena sezone, vlasnik kluba koji ponovno izlazi na teren kako bi pomogao momčadi u borbi za stabilnost i bodove.

