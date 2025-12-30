Lana Radeljak otkrila kako izgleda njezin život: Fanovi je uspoređuju s Dikanom, a evo i zašto

Lana Radeljak (25), kći pokojne glumačke dive Ene Begović i poduzetnika Josipa Radeljaka Dikana (82), sve je aktivnija na društvenim mrežama, a svojom posljednjom objavom raznježila je pratitelje i potaknula zanimljivu raspravu. Ova dvadesetpetogodišnja ekonomistica s diplomom prestižnog milanskog sveučilišta Bocconi, sažela je svoj blagdanski prosinac u nizu fotografija koje otkrivaju intiman i topao ugođaj.

Blagdanski ugođaj i sjećanja iz djetinjstva

Kratkim i jasnim opisom "december", Lana je objavila niz fotografija koje savršeno dočaravaju blagdansku atmosferu. Među njima se nalaze kadrovi okićenog božićnog drvca, scene iz kultnog filma "Sam u kući" koji je nezaobilazan dio svakog prosinca, druženja s prijateljicama te nježni trenuci s kućnim ljubimcem. Mlada Zagrepčanka pokazala je i nekoliko elegantnih modnih izdanja, potvrđujući istančan osjećaj za stil koji mnogi pamte kod njezine majke. Ipak, najviše pažnje privukla je posljednja fotografija u nizu, ona iz Laninog djetinjstva, na kojoj simpatična djevojčica veselo pozira s osmijehom. Upravo je taj pogled u prošlost izazvao najviše reakcija i pokrenuo lavinu komentara.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Fotografija iz djetinjstva potaknula je njezine pratitelje da još jednom prokomentiraju nevjerojatnu genetiku i sličnost s njezinim poznatim roditeljima. Dok je njezina sličnost s majkom Enom Begović često glavna tema, ovoga puta mišljenja su bila podijeljena, a mnogi su istaknuli kako Lana nosi i očeve crte. "Napokon nesto lipo na instagramu", glasio je jedan od komentara podrške. Ubrzo su uslijedili i drugi koji su se dotakli obiteljske sličnosti: "Isti tata i ponešto mama", "Ima ona nesto i tatino, divna je", složili su se mnogi.

Ova blagdanska objava stiže na kraju za Lanu iznimno uspješne 2025. godine. Nakon što se u svibnju zaručila za dugogodišnjeg partnera Antonija Barišića, magistra kemije, a u rujnu je ostvarila i značajan poslovni uspjeh. Naime, promaknuta je na poziciju supervizorice u revizorskoj kući Forvis Mazars.

POGLEDAJTE VIDEO: Generacija Z sve više traži informacije na TikToku, a kome danas vjerovati? Otkriva Meri Goldašić u MagNetu