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Obitelj Kardashian-Jenner slomljenog se srca pozdravlja s bakom: 'Danas smo se oprostili'

Obitelj Kardashian-Jenner slomljenog se srca pozdravlja s bakom: 'Danas smo se oprostili'
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Foto: PLANET PHOTOS/Planet/Profimedia

Danas se poznata obitelj oprostila s majkom, bakom i prabakom Mary koja je preminula u 92. godini

17.7.2026.
14:58
Karla Pavleković
PLANET PHOTOS/Planet/Profimedia
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Kris Jenner (70) ovoga se jutra oprostila od voljene majke Mary Jo "MJ" Shannon koja je preminula u 92. godini. Poznata poduzetnica i TV ličnost od majke se oprostila riječima 'Danas smo se oprostili od moje predivne mamice MJ. Ne postoje riječi kojima bih mogla opisati što mi je ona značila niti bol zbog rastanka'. Majka šestero djece Kris – među kojima su Kim (45), Khloe (42), Kourtney (47) i Rob Kardashian (39) te Kendall (30) i Kylie Jenner (28) – izjavila je da će ostavština njezine majke nastaviti živjeti u njihovoj obitelji i tradicijama. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Poznatoj obitelji žaljenje su izrekla mnoga poznata lica uključujući Donatellu Versace, Gwen Stefani, Travis Baker i mnogi drugi. Na društvenim mrežama, od voljene bake oprostili su se i unuci. Kylie je objavila zajednički video na Instgaram story, Khloe je objavila ternutak iz intervjua mame Kris s bakom MJ, a Kim je objavila seriju slika s bakom Mary  gdje se oprostila riječima 'Moja draga baka MJ, moja najbolja prijateljica, moja suputnica u ogovaranju, moja vječna blizankinja...'

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Udavala se tri puta, a rak pobijedila dva 

Rođena u Arkansasu 26. srpnja 1934., MJ se u mladosti bavila manekenstvom, a s 18 godina udala se za svoju srednjoškolsku ljubav (koja joj je ujedno bila i prvi poljubac). Iako su prije toga četiri godine bili u vezi, brak je potrajao svega dva mjeseca. Nedugo nakon razlaza s prvim suprugom, MJ se udala za Roberta Houghtona; s njim je u dobi od 20 godina dobila kćer Kris, a ubrzo potom i drugu kćer, Karen Houghton. I taj je brak bio kratkog vijeka. MJ je zatim sama podizala Kris i njezinu sestru Karen, sve dok nije upoznala svog trećeg supruga, Harryja Shannona, i udala se za njega. Brak MJ i Harryja trajao je 40 godina, sve do njegove smrti nakon prometne nesreće 2003. godine.

Krisin poduzetnički duh vuče korijene od njezine majke, koja je 1980. godine otvorila butik za djecu pod nazivom Shannon & Company – trgovinu koja je u međuvremenu zatvorena. MJ je tijekom godina postala jedna od najomiljenijih gošći u emisiji Keeping Up With The Kardashians, pojavivši se u nekoliko nezaboravnih epizoda. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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