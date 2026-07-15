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12-godišnja kći Kim Kardashian ponovno šokira javnost: Još jedna promjena izgleda u nizu

12-godišnja kći Kim Kardashian ponovno šokira javnost: Još jedna promjena izgleda u nizu
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Foto: Perusseau/BACKGRID/Backgrid UK/Profimedia

North West iznenadila je pratitelje na društvenim mrežama pokazajući promjenu frizure

15.7.2026.
16:31
Hot.hr
Perusseau/BACKGRID/Backgrid UK/Profimedia
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Nakon što se posljednjih tjedana kći Kim Kardashian (45) našla pod povećalom zbog modnih odabira, North West (12) ponovno je privukla pažnju zbog nove promjene stila. Objavom na društvenoj mreži Tik Tok na kojoj često pokazuje svoje odabire, objavila je novi videozapis u kojem se vidi promjena frizure i drugačiji stil.

 

@kimandnorth

 

♬ original sound - Kim and North

 

U objavljenom videu hodala je improviziranom modnom pistom u svom domu. Pohvalila se bob frizurom  koja je bila jedna od zaštitnih znakova ranih 2000-ih, a nosile su je brojne poznate žene koje su njome gradile prepoznatljiv i odvažan stil. Među njima je najpoznatija bila Victoria Beckham (52), koja je 2006. godine predstavila svoju poznatu "pob" frizuru. 

North je cijeli izgled upotpunila visokim Converse tenisicama, crnom plisiranom suknjom i prugastom majicom dugih rukava, na što su njeni pratitelji imali pozitivne reakcije.

Piercinzi i tetovaže izazvali rasprave

North je već ranije izazvala brojne reakcije nakon što je pokazala dva dermalna piercinga na rukama. Iako su se mnogi nadali da se ne radi o trajnom nakitu, mlada North potvrdila je da su pravi. Nakon toga oglasili su se i zdravstveni djelatnici koji su upozorili na moguće trajne komplikacije takvih zahvata, među kojima su infekcije, stvaranje ožiljaka i moguća oštećenja živaca.

 

12-godišnja kći Kim Kardashian ponovno šokira javnost: Još jedna promjena izgleda u nizu
Foto: Perusseau/BACKGRID/Backgrid UK/Profimedia

 

Nekoliko tjedana ranije North je pokazala i tetovaže na licu, no kasnije se pokazalo da su one bile samo privremene. Svojim odabirima North redovito izaziva razne komentare o svom izgledu na društvenim mrežama, najviše one koji izražavaju zabrinutost zbog takvih odluka sa samo dvanaest godina. 

 

North WestKim KardashianPromjena
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