Kći Kim Kardashian šokira javnost: Jesu li piercinzi trinaestogodišnjakinje otišli predaleko?

North West, 13-godišnja kći Kim Kardashian (45) i Kanyea Westa (49), ponovno je uspjela šokirati javnost i pokrenuti lavinu rasprava o granicama mode i tjelesnog ukrašavanja među tinejdžerima. Mlada zvijezda, koja sa samo 13 godina već ima golem utjecaj na društvenim mrežama, postala je glavna tema na internetu nakon što je pokazala bizarne piercinge na rukama i prstima.

North je ovom trendu posvetila čak i svoj glazbeni singl znakovitog naziva "Piercing on My Hand". Izgled njezinih ruku preplavljenih metalnim ukrasima izazvao je kaos na TikToku, gdje se nagađa jesu li u pitanju privremeni ili trajni piercingzi. Njezina majka Kim Kardashian odmah je stala u obranu kćerina stila, ističući da North odmalena eksperimentira s izgledom: "Oduvijek je voljela lažne piercinge na septumu i pletenice u boji. Ona je jednostavno takva i ja joj pomažem da bude svoja." No, trend nakita na tijelu naišao je na oštre kritike u medicinskom polju.

Foto: Perusseau/BACKGRID/Backgrid UK/Profimedia

Liječnici upozoravaju na potencijalne opasne posljedice

Poznati dermatolog dr. Corey Hartman (51), osnivač klinike Skin Wellness Dermatology, upozorio je na ozbiljne posljedice ovakvih zahvata, pogotovo na rukama koje su stalno izložene prljavštini. Doktor ističe da ovakve modifikacije mogu uzrokovati infekcije, teške ožiljke i hiperpigmentaciju. Što je najgore, ako piercing prodre dublje od kože, može trajno oštetiti tetive i utjecati na funkciju šake. Njegov savjet je kratak i jasan: "Jednostavno to nemojte činiti prije 18. godine."