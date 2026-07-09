Taylor Swift zbog Kanyea Westa navodno uvela osiguranje na vjenčanju: Sjećate li se skandala?

Američka pjevačica Taylor Swift (36) udala se u srijedu popodne za proslavljenog američkog sportaša Travisa Kelcea (36). Vjenčanje se održalo u New Yorku, a danima nakon vjenčanja cijeli svijet i dalje bruji o događajima vezanim uz njega.

Angažiranje osiguranja zbog jedne osobe?

Američki In Touch Weekly objavio je priču koja je odmah privukla pažnju obožavatelja, tvrdeći da je pjevačica Taylor Swift imala tajni sigurnosni plan za svoje vjenčanje s Travisom Kelceom. Navodni razlog bila je velika zabrinutost da bi reper Kanye West (49), poznat kao Ye, mogao nenajavljeno upasti na ceremoniju i pokvariti joj najvažniji dan. Priča se oslanja na višegodišnji, javnosti dobro poznat sukob između dvoje glazbenika, sugerirajući da je njihov odnos i dalje toliko napet da je Swift morala poduzeti izvanredne mjere opreza.

Vječni neprijatelji

Ova navodna drama korijene vuče iz jednog od najpoznatijih sukoba u modernoj pop-kulturi. Sve je započelo 2009. godine na dodjeli MTV Video Music Awards, kada je West prekinuo Taylorin govor zahvale, tvrdeći da je nagradu trebala dobiti Beyoncé. Iako je bilo pokušaja pomirenja, sukob je ponovno eskalirao 2016. zbog kontroverznog stiha u Westovoj pjesmi "Famous", što je dovelo do godina javnih prepirki, tajno snimljenih razgovora i međusobnih optužbi.

Pratitelji u komentarima jasno su dali do znanja kako ne vjeruju u takvu priču: "Ovo su lažne vijesti", "Mora da se šalite, zašto bi njega uopće bilo briga", neki su od komentara. Iako je od sukoba glazbenika prošlo puno godina, njihov odnos i dalje ostaje neiscrpan izvor medijskih nagađanja.